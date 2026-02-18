18+
Астроном рассказал, когда начнется малый парад планет

Новости Мира 0 243

Пермский планетарий сообщил, что малый парад планет произойдет 28 февраля 2026 года. В это астрономическое событие войдут три ярких планеты — Меркурий, Венера и Сатурн, а также к ним присоединится Нептун, который не виден невооруженным глазом, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам лектора планетария Виталия Францева, наблюдать выравнивание лучше всего с помощью бинокля, так как глаза человека не позволяют различить все детали при слабом освещении и низком положении планет над горизонтом.

Время и место наблюдения

  • Дата: 28 февраля 2026 года

  • Время: 17:30 по московскому времени

  • Расположение: низко над западным горизонтом

Францев отметил, что такое выравнивание четырех планет происходит примерно раз в год или несколько лет, поэтому возможность увидеть его не стоит упускать.

Советы астронома для наблюдения

  • Используйте бинокль или небольшой телескоп для более детального наблюдения.

  • Планеты будут видны низко на горизонте, поэтому лучше искать место с открытым западным горизонтом без деревьев и зданий.

  • Нептун увидеть не получится невооруженным глазом — он требует оптического прибора.

Дополнительные астрономические впечатления

28 февраля также является благоприятным вечером для наблюдения за Юпитером. На его поверхности можно будет увидеть Большое красное пятно — самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе, который привлекает внимание как профессиональных астрономов, так и любителей.

