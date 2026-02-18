Астроном рассказал, когда начнется малый парад планет

Пермский планетарий сообщил, что малый парад планет произойдет 28 февраля 2026 года . В это астрономическое событие войдут три ярких планеты — Меркурий, Венера и Сатурн , а также к ним присоединится Нептун , который не виден невооруженным глазом, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

По словам лектора планетария Виталия Францева, наблюдать выравнивание лучше всего с помощью бинокля, так как глаза человека не позволяют различить все детали при слабом освещении и низком положении планет над горизонтом.

Время и место наблюдения

Дата: 28 февраля 2026 года

Время: 17:30 по московскому времени

Расположение: низко над западным горизонтом

Францев отметил, что такое выравнивание четырех планет происходит примерно раз в год или несколько лет, поэтому возможность увидеть его не стоит упускать.

Советы астронома для наблюдения

Используйте бинокль или небольшой телескоп для более детального наблюдения.

Планеты будут видны низко на горизонте , поэтому лучше искать место с открытым западным горизонтом без деревьев и зданий.

Нептун увидеть не получится невооруженным глазом — он требует оптического прибора.

Дополнительные астрономические впечатления

28 февраля также является благоприятным вечером для наблюдения за Юпитером. На его поверхности можно будет увидеть Большое красное пятно — самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе, который привлекает внимание как профессиональных астрономов, так и любителей.