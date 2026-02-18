Мусульмане готовятся к священному месяцу Рамадан

С наступлением вечера 18 февраля мусульмане по всему миру отметят начало священного месяца Рамадан — времени поста, молитвы и духовного очищения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: esp.md

Историческое и духовное значение Рамадана

Рамадан, или Рамазан, приходится на девятый месяц исламского лунного календаря. Именно в это время, по верованиям, пророку Мухаммед был ниспослан Коран.

Для верующих месяц Рамадан — это возможность укрепить связь с Богом, сосредоточиться на духовных практиках и воздержании от мирских соблазнов.

Пять столпов ислама и роль поста

Пост (саум или ураза) в Рамадан является одним из пяти столпов ислама, наряду с:

Декларацией веры ( шахада )

Молитвой ( намаз )

Благотворительным налогом для нуждающихся ( закят )

Паломничеством в Мекку (хадж)

В течение 30 дней Рамадана мусульмане отказываются от еды, питья, курения и интимной близости с рассвета до заката. Этот период дисциплины и воздержания помогает верующим сосредоточиться на духовных ценностях и милосердии.

Завершение поста и праздник разговения

В 2026 году Рамадан завершится 19 марта, когда мусульмане отметят праздник разговения — Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Этот день символизирует окончание поста и традиционно сопровождается совместными молитвами, праздничными трапезами и благотворительностью.