В работе YouTube произошел глобальный сбой

В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector , фиксирующего проблемы с доступом к популярным онлайн-платформам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ura.news

США лидируют по числу жалоб

Наибольшее количество сообщений о неполадках поступило из Соединённых Штатов — более 320 тысяч пользователей отметили проблемы с платформой. Среди них:

18% сообщили о трудностях с доступом к сайту YouTube,

16% столкнулись с перебоями в потоковом воспроизведении видео,

56% отметили некорректную работу мобильного приложения.

Эксперты отмечают, что сбои затрагивают как веб-версию платформы, так и мобильное приложение, что вызывает массовое недовольство пользователей.

Сбой затронул и Европу

Проблемы с доступом к YouTube наблюдаются и в европейских странах. По данным Downdetector:

Великобритания — более 37 тысяч жалоб,

Германия — около 7 тысяч,

Италия — более 5 тысяч,

Франция — несколько тысяч сообщений о неполадках.

Пользователи отмечают, что при попытке открыть сайт или воспроизвести видео страницы либо долго загружаются, либо выдают ошибки, а мобильные приложения иногда полностью перестают работать.

Возможная причина сбоя: меры против блокировщиков рекламы

Недавно журналисты Android Authority и пользователи форума Reddit заметили усиление мер компании Google против пользователей YouTube, применяющих расширения для блокировки рекламы.

Согласно сообщениям:

При активированном блокировщике рекламы под видео исчезают описания роликов,

Вместо комментариев появляется уведомление «Комментарии отключены» ,

После отключения расширения все элементы интерфейса восстанавливаются.

Эксперты предполагают, что подобные меры могут частично влиять на стабильность платформы, хотя официальных подтверждений связи этих действий с глобальным сбоем пока нет.

Реакция пользователей

Миллионы пользователей в соцсетях и на форумах выражают недовольство и делятся скриншотами ошибок. Многие отмечают, что сбой затруднил работу и просмотр видео как для развлечений, так и для учебы или работы.

Сервис Downdetector продолжает отслеживать ситуацию, а представители YouTube пока не предоставили официальных комментариев по поводу причин массовых неполадок.