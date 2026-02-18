18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 09:45

В работе YouTube произошел глобальный сбой

Новости Мира 0 315

В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector, фиксирующего проблемы с доступом к популярным онлайн-платформам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ura.news
Фото: ura.news

США лидируют по числу жалоб

Наибольшее количество сообщений о неполадках поступило из Соединённых Штатов — более 320 тысяч пользователей отметили проблемы с платформой. Среди них:

  • 18% сообщили о трудностях с доступом к сайту YouTube,

  • 16% столкнулись с перебоями в потоковом воспроизведении видео,

  • 56% отметили некорректную работу мобильного приложения.

Эксперты отмечают, что сбои затрагивают как веб-версию платформы, так и мобильное приложение, что вызывает массовое недовольство пользователей.

Сбой затронул и Европу

Проблемы с доступом к YouTube наблюдаются и в европейских странах. По данным Downdetector:

  • Великобритания — более 37 тысяч жалоб,

  • Германия — около 7 тысяч,

  • Италия — более 5 тысяч,

  • Франция — несколько тысяч сообщений о неполадках.

Пользователи отмечают, что при попытке открыть сайт или воспроизвести видео страницы либо долго загружаются, либо выдают ошибки, а мобильные приложения иногда полностью перестают работать.

Возможная причина сбоя: меры против блокировщиков рекламы

Недавно журналисты Android Authority и пользователи форума Reddit заметили усиление мер компании Google против пользователей YouTube, применяющих расширения для блокировки рекламы.

Согласно сообщениям:

  • При активированном блокировщике рекламы под видео исчезают описания роликов,

  • Вместо комментариев появляется уведомление «Комментарии отключены»,

  • После отключения расширения все элементы интерфейса восстанавливаются.

Эксперты предполагают, что подобные меры могут частично влиять на стабильность платформы, хотя официальных подтверждений связи этих действий с глобальным сбоем пока нет.

Реакция пользователей

Миллионы пользователей в соцсетях и на форумах выражают недовольство и делятся скриншотами ошибок. Многие отмечают, что сбой затруднил работу и просмотр видео как для развлечений, так и для учебы или работы.

Сервис Downdetector продолжает отслеживать ситуацию, а представители YouTube пока не предоставили официальных комментариев по поводу причин массовых неполадок.

