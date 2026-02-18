В работе YouTube произошел глобальный сбой

В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой, затронувший пользователей в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector, фиксирующего проблемы с доступом к популярным онлайн-платформам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Наибольшее количество сообщений о неполадках поступило из Соединённых Штатов — более 320 тысяч пользователей отметили проблемы с платформой. Среди них:
18% сообщили о трудностях с доступом к сайту YouTube,
16% столкнулись с перебоями в потоковом воспроизведении видео,
56% отметили некорректную работу мобильного приложения.
Эксперты отмечают, что сбои затрагивают как веб-версию платформы, так и мобильное приложение, что вызывает массовое недовольство пользователей.
Проблемы с доступом к YouTube наблюдаются и в европейских странах. По данным Downdetector:
Великобритания — более 37 тысяч жалоб,
Германия — около 7 тысяч,
Италия — более 5 тысяч,
Франция — несколько тысяч сообщений о неполадках.
Пользователи отмечают, что при попытке открыть сайт или воспроизвести видео страницы либо долго загружаются, либо выдают ошибки, а мобильные приложения иногда полностью перестают работать.
Недавно журналисты Android Authority и пользователи форума Reddit заметили усиление мер компании Google против пользователей YouTube, применяющих расширения для блокировки рекламы.
Согласно сообщениям:
При активированном блокировщике рекламы под видео исчезают описания роликов,
Вместо комментариев появляется уведомление «Комментарии отключены»,
После отключения расширения все элементы интерфейса восстанавливаются.
Эксперты предполагают, что подобные меры могут частично влиять на стабильность платформы, хотя официальных подтверждений связи этих действий с глобальным сбоем пока нет.
Миллионы пользователей в соцсетях и на форумах выражают недовольство и делятся скриншотами ошибок. Многие отмечают, что сбой затруднил работу и просмотр видео как для развлечений, так и для учебы или работы.
Сервис Downdetector продолжает отслеживать ситуацию, а представители YouTube пока не предоставили официальных комментариев по поводу причин массовых неполадок.
