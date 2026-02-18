Перевезти семью в Россию для мигрантов станет невозможно

В России обсуждаются изменения в законодательстве о трудовой миграции, которые могут существенно повлиять на решение иностранных работников — перевозить ли семью в страну или оставлять ее на родине. Эксперты считают, что экономические условия могут сделать совместное проживание с семьей менее доступным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото Кирилла Кухмаря / ТАСС

Доход как главное условие для переезда семьи

Согласно обсуждаемому законопроекту о правовом положении иностранных граждан, трудовые мигранты, желающие перевезти семью в Россию, должны будут подтвердить доход не ниже пяти прожиточных минимумов.

Об этом заявил экономист, эксперт Институт экономики роста имени П.А. Столыпина и член генерального совета Деловая Россия Олег Николаев.

По его словам, такие требования фактически ставят мигрантов и их работодателей перед выбором:

либо увеличивать расходы на содержание семьи в России,

либо оставлять родственников в стране происхождения.

Дополнительным фактором давления может стать механизм контроля доходов. Предполагается регулярный обмен данными между Федеральная налоговая служба России и Министерство внутренних дел России. Если доход окажется ниже установленного уровня, мигрант вместе с семьей должен будет покинуть страну в течение двух недель.

Эксперт допускает, что формулировки законопроекта еще могут измениться.

Реформа миграционной политики

Предлагаемые меры являются частью более широкой реформы регулирования трудовой миграции в России. В частности, рассматривается переход на реестровую модель привлечения иностранной рабочей силы, который планируется с 1 января 2027 года.

Суть изменений заключается в переходе:

от заявительного порядка — когда мигрант сначала въезжает в страну, а затем ищет работу,

к разрешительному — когда работодатель должен заранее внести иностранного работника в специальный реестр.

Это означает усиление контроля над трудовой миграцией еще на этапе въезда.

Хотя действующее законодательство формально не ограничивает въезд членов семей мигрантов, новые экономические требования могут стать косвенным барьером.

Сколько это будет стоить

Экономические расчеты показывают, что новые требования могут быть серьезной нагрузкой как для работников, так и для работодателей.

Например, в Подмосковье пять прожиточных минимумов составляют около 100 тысяч рублей. После уплаты НДФЛ фактический доход снижается примерно до 87 тысяч рублей.

Для работодателя расходы оказываются еще выше:

страховые взносы — около 30% ,

итоговая стоимость работника — примерно 130 тысяч рублей.

Контроль за соблюдением требований планируется сделать регулярным — с ежеквартальной проверкой доходов.

Социальные ограничения для семей мигрантов

Параллельно ужесточаются и социальные условия проживания семей иностранных работников.

С 2026 года:

единое пособие на ребенка доступно только семьям, где родители имеют гражданство России не менее пяти лет;

бесплатная медицина предоставляется лишь в рамках скорой помощи;

стационарное лечение возможно по страховке.

При этом система обязательного медицинского страхования:

для самих мигрантов стала доступна только после пяти лет стажа социального страхования ;

для членов их семей без ВНЖ или РВП по умолчанию не действует.

Это означает дополнительные расходы — работодателям может потребоваться оплачивать добровольное медицинское страхование для всей семьи сотрудника.

Возможные последствия

По мнению экспертов, совокупность новых требований может изменить поведение трудовых мигрантов:

часть работников будет приезжать в Россию без семей;

работодатели станут осторожнее в найме иностранной рабочей силы;

стоимость легального трудоустройства мигрантов может вырасти.

В результате миграция может стать более контролируемой, но одновременно и более дорогой — как для работников, так и для бизнеса.