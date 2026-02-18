Балерина Анастасия Волочкова перенесла хирургическое вмешательство по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии. Об этом сообщают Life.ru и Telegram-канал SHOT, уточняя, что процедура прошла в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, а её стоимость составила около €10 тыс., что эквивалентно примерно 909 тыс. рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным журналистов, Волочкова сознательно отказалась от ряда дополнительных услуг, включающих:
недельный стационар;
последующую реабилитацию;
индивидуальные сервисы и расширенный уход.
Несмотря на это, артистка осталась довольна клиникой и медицинским персоналом, назвав врачей «лучшими в стране».
По информации источника SHOT, больница St. Marien-Hospital имеет спорную репутацию среди местных жителей:
нередко не работает рентген;
наблюдается равнодушие и халатность со стороны медсестер;
случаются ошибки с анализами и преждевременные выписки пациентов;
больница обязана принимать бездомных, что также отражается на условиях;
питание критикуют за простоту: пациенты получают бутерброды с грубым хлебом и колбасой.
Таким образом, несмотря на профессионализм врачей, сама клиника вызывает вопросы у жителей города.
Волочкова подчеркнула, что хирургическое вмешательство было вынужденным:
артистка танцует на пуантах уже 40 лет, несмотря на рекомендации врачей;
чрезмерная нагрузка на ноги привела к увеличению кости;
сама операция заняла два дня и проводилась под общим наркозом.
Балерина отмечает, что вмешательство помогло сохранить здоровье ног и продолжить карьеру на сцене, где каждое движение требует идеальной физической формы.
