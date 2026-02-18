Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей

Балерина Анастасия Волочкова перенесла хирургическое вмешательство по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии. Об этом сообщают Life.ru и Telegram-канал SHOT, уточняя, что процедура прошла в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, а её стоимость составила около €10 тыс., что эквивалентно примерно 909 тыс. рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.