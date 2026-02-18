18+
18.02.2026, 12:33

Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей

Новости Мира 0 470

Балерина Анастасия Волочкова перенесла хирургическое вмешательство по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии. Об этом сообщают Life.ru и Telegram-канал SHOT, уточняя, что процедура прошла в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, а её стоимость составила около €10 тыс., что эквивалентно примерно 909 тыс. рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «SHOT»
Фото: Telegram-канал «SHOT»

Балерина решила сэкономить на дополнительных услугах

По данным журналистов, Волочкова сознательно отказалась от ряда дополнительных услуг, включающих:

  • недельный стационар;

  • последующую реабилитацию;

  • индивидуальные сервисы и расширенный уход.

Несмотря на это, артистка осталась довольна клиникой и медицинским персоналом, назвав врачей «лучшими в стране».

Противоречивая репутация St. Marien-Hospital

По информации источника SHOT, больница St. Marien-Hospital имеет спорную репутацию среди местных жителей:

  • нередко не работает рентген;

  • наблюдается равнодушие и халатность со стороны медсестер;

  • случаются ошибки с анализами и преждевременные выписки пациентов;

  • больница обязана принимать бездомных, что также отражается на условиях;

  • питание критикуют за простоту: пациенты получают бутерброды с грубым хлебом и колбасой.

Таким образом, несмотря на профессионализм врачей, сама клиника вызывает вопросы у жителей города.

Операция как «профессиональная необходимость»

Волочкова подчеркнула, что хирургическое вмешательство было вынужденным:

  • артистка танцует на пуантах уже 40 лет, несмотря на рекомендации врачей;

  • чрезмерная нагрузка на ноги привела к увеличению кости;

  • сама операция заняла два дня и проводилась под общим наркозом.

Балерина отмечает, что вмешательство помогло сохранить здоровье ног и продолжить карьеру на сцене, где каждое движение требует идеальной физической формы.

