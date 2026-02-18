18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.02.2026, 13:40

Украина вводит санкции против Александра Лукашенко

Новости Мира 0 397

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкционного пакета против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув решимость Украины противодействовать любой форме участия белорусских властей в агрессии против украинцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости/Reuters
Фото: РИА Новости/Reuters

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Мы будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — отметил Зеленский, акцентируя на международной координации усилий.

Причины введения санкций

Согласно заявлениям украинского лидера, санкции связаны с прямым содействием Белоруссии в военных действиях России против Украины:

  • Во второй половине 2025 года на территории Белоруссии были развернуты российские системы ретрансляторов для управления ударными дронами.

  • Эти системы позволили расширить возможности Вооружённых сил РФ по нанесению ударов по северным областям Украины, от Киевской до Волынской областей.

  • По словам Зеленского, часть ударов по энергетическим объектам и железным дорогам украинских регионов была бы невозможна без поддержки белорусской стороны.

Экономическая поддержка России со стороны Белоруссии

Помимо военной помощи, президент Украины указал на экономическое содействие Белоруссии России:

  • Более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и компоненты критически важного назначения.

  • Эти поставки включают материалы для производства ракет средней дальности «Орешник», что напрямую поддерживает российский оборонный потенциал.

Международный контекст и перспективы

Зеленский подчеркнул, что санкции против Лукашенко — это не только символическое решение, но и часть усилий Украины по созданию глобального эффекта:

  • Украина планирует активно работать с международными партнерами, чтобы давление на Белоруссию и её руководство стало ощутимым на глобальном уровне.

  • Санкции включают финансовые, экономические и визовые ограничения, направленные на уменьшение поддержки Лукашенко России в военных действиях.

Итог: санкции против Лукашенко являются реакцией Киева на активное содействие Белоруссии военной агрессии России против Украины и на экономическую помощь, критически важную для российских вооруженных сил. Решение Украины направлено на международную координацию и усиление глобального давления на белорусского лидера.

2
2
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Лукашенко отличный президент.
18.02.2026, 09:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь