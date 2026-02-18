Украина вводит санкции против Александра Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкционного пакета против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув решимость Украины противодействовать любой форме участия белорусских властей в агрессии против украинцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости/Reuters

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Мы будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — отметил Зеленский, акцентируя на международной координации усилий.

Причины введения санкций

Согласно заявлениям украинского лидера, санкции связаны с прямым содействием Белоруссии в военных действиях России против Украины:

Во второй половине 2025 года на территории Белоруссии были развернуты российские системы ретрансляторов для управления ударными дронами .

Эти системы позволили расширить возможности Вооружённых сил РФ по нанесению ударов по северным областям Украины, от Киевской до Волынской областей.

По словам Зеленского, часть ударов по энергетическим объектам и железным дорогам украинских регионов была бы невозможна без поддержки белорусской стороны.

Экономическая поддержка России со стороны Белоруссии

Помимо военной помощи, президент Украины указал на экономическое содействие Белоруссии России:

Более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и компоненты критически важного назначения .

Эти поставки включают материалы для производства ракет средней дальности «Орешник», что напрямую поддерживает российский оборонный потенциал.

Международный контекст и перспективы

Зеленский подчеркнул, что санкции против Лукашенко — это не только символическое решение, но и часть усилий Украины по созданию глобального эффекта:

Украина планирует активно работать с международными партнерами , чтобы давление на Белоруссию и её руководство стало ощутимым на глобальном уровне.

Санкции включают финансовые, экономические и визовые ограничения, направленные на уменьшение поддержки Лукашенко России в военных действиях.

Итог: санкции против Лукашенко являются реакцией Киева на активное содействие Белоруссии военной агрессии России против Украины и на экономическую помощь, критически важную для российских вооруженных сил. Решение Украины направлено на международную координацию и усиление глобального давления на белорусского лидера.