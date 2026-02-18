Украина вводит санкции против Александра Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкционного пакета против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув решимость Украины противодействовать любой форме участия белорусских властей в агрессии против украинцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Мы будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — отметил Зеленский, акцентируя на международной координации усилий.
Согласно заявлениям украинского лидера, санкции связаны с прямым содействием Белоруссии в военных действиях России против Украины:
Во второй половине 2025 года на территории Белоруссии были развернуты российские системы ретрансляторов для управления ударными дронами.
Эти системы позволили расширить возможности Вооружённых сил РФ по нанесению ударов по северным областям Украины, от Киевской до Волынской областей.
По словам Зеленского, часть ударов по энергетическим объектам и железным дорогам украинских регионов была бы невозможна без поддержки белорусской стороны.
Помимо военной помощи, президент Украины указал на экономическое содействие Белоруссии России:
Более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и компоненты критически важного назначения.
Эти поставки включают материалы для производства ракет средней дальности «Орешник», что напрямую поддерживает российский оборонный потенциал.
Зеленский подчеркнул, что санкции против Лукашенко — это не только символическое решение, но и часть усилий Украины по созданию глобального эффекта:
Украина планирует активно работать с международными партнерами, чтобы давление на Белоруссию и её руководство стало ощутимым на глобальном уровне.
Санкции включают финансовые, экономические и визовые ограничения, направленные на уменьшение поддержки Лукашенко России в военных действиях.
Итог: санкции против Лукашенко являются реакцией Киева на активное содействие Белоруссии военной агрессии России против Украины и на экономическую помощь, критически важную для российских вооруженных сил. Решение Украины направлено на международную координацию и усиление глобального давления на белорусского лидера.
Комментарии1 комментарий(ев)