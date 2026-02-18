18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.02.2026, 15:42

Спустя 23 года: в Екатеринбурге нашли убийц женщины, расчленённой в 2003 году

Новости Мира 0 333

В Екатеринбурге спустя более двух десятилетий нашли преступников, причастных к изнасилованию и убийству женщины с последующим расчленением тела. Об этом сообщает Е1, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Преступление, которое потрясло город

Трагедия произошла в мае 2003 года. В течение нескольких недель, с мая по июнь, местные жители находили фрагменты тела 40-летней женщины. Идентифицировать жертву удалось только благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Следователи установили, что преступники сначала совершили изнасилование, затем убили женщину, расчленили её тело и разбросали части в разных местах города.

Многолетнее расследование

Долгое время установить личность и местонахождение убийц не удавалось. Технологический прогресс и новые методы криминалистики позволили спустя годы выйти на трёх подозреваемых – двух мужчин и женщину.

Задержание фигурантов

Подозреваемых задержали в разных регионах России: в Екатеринбурге, Самаре и Подмосковье. К моменту ареста:

  • Один из мужчин уже был судим за изнасилование.

  • Второй имел судимость за кражи.

По словам представителей МВД, фигуранты были крайне удивлены визитом оперативников. Один из задержанных даже предположил, что полицейские пришли к нему по поводу новых квартирных краж.

Судьба задержанных

Все трое подозреваемых на данный момент находятся в следственном изоляторе, ожидая дальнейших процессуальных действий.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь