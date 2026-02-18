Спустя 23 года: в Екатеринбурге нашли убийц женщины, расчленённой в 2003 году

В Екатеринбурге спустя более двух десятилетий нашли преступников, причастных к изнасилованию и убийству женщины с последующим расчленением тела. Об этом сообщает Е1, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Преступление, которое потрясло город

Трагедия произошла в мае 2003 года. В течение нескольких недель, с мая по июнь, местные жители находили фрагменты тела 40-летней женщины. Идентифицировать жертву удалось только благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Следователи установили, что преступники сначала совершили изнасилование, затем убили женщину, расчленили её тело и разбросали части в разных местах города.

Многолетнее расследование

Долгое время установить личность и местонахождение убийц не удавалось. Технологический прогресс и новые методы криминалистики позволили спустя годы выйти на трёх подозреваемых – двух мужчин и женщину.

Задержание фигурантов

Подозреваемых задержали в разных регионах России: в Екатеринбурге, Самаре и Подмосковье. К моменту ареста:

Один из мужчин уже был судим за изнасилование.

Второй имел судимость за кражи.

По словам представителей МВД, фигуранты были крайне удивлены визитом оперативников. Один из задержанных даже предположил, что полицейские пришли к нему по поводу новых квартирных краж.

Судьба задержанных

Все трое подозреваемых на данный момент находятся в следственном изоляторе, ожидая дальнейших процессуальных действий.