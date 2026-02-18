WhatsApp вводит новую функцию: PIN-код для входа

В мессенджере WhatsApp вскоре появится новый инструмент для защиты учетных записей пользователей. Как сообщает издание WABetaInfo (WBI) , бета-версия приложения для Android с номером сборки 2.26.7.8 уже содержит возможность установки дополнительного пароля в формате PIN-кода , схожего с функцией, которая давно присутствует в Telegram, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Как работает новая защита аккаунта

Новая система безопасности предусматривает использование отдельного пароля, который пользователь сможет установить в настройках приложения. Основные требования к паролю:

длина от 6 до 20 символов ;

обязательное наличие как минимум одной буквы и одной цифры ;

отображение уровня надежности комбинации в режиме реального времени.

Важно отметить, что использование пароля будет добровольным, а при необходимости его всегда можно изменить или удалить в настройках аккаунта.

Дополнительный уровень безопасности при входе

После ввода стандартного шестизначного кода подтверждения, WhatsApp будет запрашивать пароль аккаунта. Для пользователей, которые активировали двухэтапную аутентификацию (2FA), процесс выглядит так:

Вводится код двухэтапной аутентификации; Затем требуется ввод установленного пароля.

Такая схема позволяет значительно усложнить возможность захвата аккаунта, даже если злоумышленнику удастся перехватить код подтверждения, так как для доступа потребуется дополнительная комбинация, известная только владельцу аккаунта.

Этап внедрения функции

На данный момент функция находится в разработке и доступна лишь в тестовой бета-версии. После завершения всех проверок и тестирования разработчики планируют постепенно внедрить её для всех пользователей WhatsApp в будущих обновлениях.

Опыт Telegram

Следует отметить, что Telegram уже более года предоставляет аналогичную возможность. В этом мессенджере пользователи могут создавать отдельный PIN-код для защиты своих аккаунтов, что повысило общий уровень безопасности и снизило риски несанкционированного доступа.