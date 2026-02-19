Назван простой способ есть больше и при этом худеть

Британские ученые доказали, что для снижения калорийности рациона не нужно урезать порции или сидеть на голодных паузах. Достаточно заменить ультрапереработанные продукты на цельные — и организм сам начнет «экономить» калории. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Авторы повторно проанализировали данные клинического эксперимента 2019 года:
Участники: 20 человек
Продолжительность: 1 месяц
Схема питания: поочередное соблюдение двух диет
Рацион из цельных продуктов
Рацион с преобладанием ультрапереработанных продуктов
При этом участники могли есть сколько угодно — порции не ограничивались.
Вывод эксперимента оказался неожиданным:
При питании цельными продуктами участники съедали на 50% больше еды по весу, но
калорийность рациона была в среднем на 330 ккал ниже в день.
То есть люди ели больше, но получали меньше энергии, что способствует снижению веса.
Исследователи отмечают, что ключевой фактор — свобода выбора блюд из предложенного набора.
По словам профессора психологии Джеффа Бранстрома:
«Когда людям дают необработанные продукты, они интуитивно подбирают сочетания, которые насыщают и обеспечивают питательные вещества, снижая общую калорийность».
Так проявляется феномен, который ученые называют «пищевой интуицией»:
Организм стремится балансировать энергию и микронутриенты (витамины и минералы)
Цельные продукты помогают поддерживать этот баланс
Люди чаще выбирают фрукты, овощи и продукты с низкой калорийностью, чтобы удовлетворить потребности организма
С ультрапереработанной пищей ситуация обратная:
Высокая концентрация жиров и сахаров
Дополнительное обогащение витаминами и минералами
Человек получает много калорий за небольшой объем, не испытывая чувства насыщения
Соавтор исследования Анника Флинн подчеркнула:
«Есть тревожная вероятность, что ультрапереработанные продукты одновременно доставляют и энергию, и микронутриенты, разрушая естественный компромисс между ними».
Лишний вес может быть связан не только с размером порций, но и с типом продуктов в рационе.
Цельные продукты помогают есть больше и потреблять меньше калорий, благодаря естественной пищевой интуиции.
Авторы исследования отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, врожденна ли эта интуиция и как на нее влияют социальные факторы.
