Назван простой способ есть больше и при этом худеть

Британские ученые доказали, что для снижения калорийности рациона не нужно урезать порции или сидеть на голодных паузах. Достаточно заменить ультрапереработанные продукты на цельные — и организм сам начнет «экономить» калории. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Как проводился эксперимент

Авторы повторно проанализировали данные клинического эксперимента 2019 года:

Участники: 20 человек

Продолжительность: 1 месяц

Схема питания: поочередное соблюдение двух диет Рацион из цельных продуктов Рацион с преобладанием ультрапереработанных продуктов



При этом участники могли есть сколько угодно — порции не ограничивались.

Результаты: больше еды — меньше калорий

Вывод эксперимента оказался неожиданным:

При питании цельными продуктами участники съедали на 50% больше еды по весу , но

калорийность рациона была в среднем на 330 ккал ниже в день.

То есть люди ели больше, но получали меньше энергии, что способствует снижению веса.

Почему цельные продукты помогают

Исследователи отмечают, что ключевой фактор — свобода выбора блюд из предложенного набора.

По словам профессора психологии Джеффа Бранстрома:

«Когда людям дают необработанные продукты, они интуитивно подбирают сочетания, которые насыщают и обеспечивают питательные вещества, снижая общую калорийность».

Так проявляется феномен, который ученые называют «пищевой интуицией»:

Организм стремится балансировать энергию и микронутриенты (витамины и минералы)

Цельные продукты помогают поддерживать этот баланс

Люди чаще выбирают фрукты, овощи и продукты с низкой калорийностью, чтобы удовлетворить потребности организма

Проблема ультрапереработанных продуктов

С ультрапереработанной пищей ситуация обратная:

Высокая концентрация жиров и сахаров

Дополнительное обогащение витаминами и минералами

Человек получает много калорий за небольшой объем, не испытывая чувства насыщения

Соавтор исследования Анника Флинн подчеркнула:

«Есть тревожная вероятность, что ультрапереработанные продукты одновременно доставляют и энергию, и микронутриенты, разрушая естественный компромисс между ними».

Выводы и перспективы