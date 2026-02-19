Причину высокого давления обнаружили в мозге

Недавние исследования ученых из Университета Миссури и Университета Оксфорда выявили неожиданную причину развития гипертонии: гиперактивные нервные клетки в гипоталамусе могут напрямую запускать повышение артериального давления. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале Cardiovascular Research (CRes), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Высокое кровяное давление остаётся одним из главных факторов риска инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Традиционно ученые связывали его развитие с:
наследственной предрасположенностью,
нарушениями работы почек,
гормональными сбоями,
образом жизни (стресс, питание, малоподвижность).
Однако роль нервной системы в этом процессе оставалась недостаточно изученной, а новые эксперименты показали, что мозг может играть более активную роль, чем считалось ранее.
Исследователи сосредоточились на паравентрикулярном ядре гипоталамуса — ключевой области мозга, регулирующей стрессовую реакцию «бей или беги» и активность симпатической нервной системы.
Эти нейроны выполняют сразу несколько функций:
контролируют выработку кортикотропина — гормона, участвующего в стрессовой реакции;
влияют на сердечно-сосудистую систему через сигналы к стволу мозга;
связывают нервную и гормональную системы, формируя нейроэндокринный контроль давления.
В ходе исследований на крысах с первичной гипертонией ученые заметили:
Повышенную активность нейронов гипоталамуса.
Усиленную передачу сигналов к центрам мозга, которые регулируют сердечный ритм и тонус сосудов.
Гиперактивацию нейроэндокринных клеток, которые соединяют нервную и гормональную системы.
Эти наблюдения позволили предположить, что именно гиперактивные нейроны могут запускать цепочку реакций, ведущих к устойчивому повышению давления.
Когда исследователи экспериментально подавляли активность этих нейронов, у крыс наблюдалось снижение артериального давления. Более того, они идентифицировали рецептор, через который гипоталамус взаимодействует с симпатической нервной системой.
По мнению авторов исследования, препарат, блокирующий этот рецептор, может стать новым способом лечения первичной гипертонии, особенно для пациентов, у которых давление не поддаётся стандартной терапии.
Эти открытия открывают перспективу медикаментозного вмешательства на уровне мозга, а не только сердца или сосудов. В будущем лечение гипертонии может включать:
нейромодуляцию работы гипоталамуса,
блокировку специфических рецепторов,
персонализированную терапию для пациентов с устойчивой формой заболевания.
Таким образом, новое исследование подчеркивает, что гипертония — это не только «болезнь сосудов», но и мозговой процесс, который можно потенциально контролировать.
Комментарии0 комментарий(ев)