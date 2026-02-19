Причину высокого давления обнаружили в мозге

Недавние исследования ученых из Университета Миссури и Университета Оксфорда выявили неожиданную причину развития гипертонии: гиперактивные нервные клетки в гипоталамусе могут напрямую запускать повышение артериального давления. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале Cardiovascular Research (CRes), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Гипертония: больше, чем просто образ жизни

Высокое кровяное давление остаётся одним из главных факторов риска инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Традиционно ученые связывали его развитие с:

наследственной предрасположенностью,

нарушениями работы почек,

гормональными сбоями,

образом жизни (стресс, питание, малоподвижность).

Однако роль нервной системы в этом процессе оставалась недостаточно изученной, а новые эксперименты показали, что мозг может играть более активную роль, чем считалось ранее.

Гипоталамус и нейроны, отвечающие за давление

Исследователи сосредоточились на паравентрикулярном ядре гипоталамуса — ключевой области мозга, регулирующей стрессовую реакцию «бей или беги» и активность симпатической нервной системы.

Эти нейроны выполняют сразу несколько функций:

контролируют выработку кортикотропина — гормона, участвующего в стрессовой реакции;

влияют на сердечно-сосудистую систему через сигналы к стволу мозга;

связывают нервную и гормональную системы, формируя нейроэндокринный контроль давления.

Эксперименты на животных: гиперактивные нейроны и высокое давление

В ходе исследований на крысах с первичной гипертонией ученые заметили:

Повышенную активность нейронов гипоталамуса. Усиленную передачу сигналов к центрам мозга, которые регулируют сердечный ритм и тонус сосудов. Гиперактивацию нейроэндокринных клеток, которые соединяют нервную и гормональную системы.

Эти наблюдения позволили предположить, что именно гиперактивные нейроны могут запускать цепочку реакций, ведущих к устойчивому повышению давления.

Потенциал нового подхода к лечению гипертонии

Когда исследователи экспериментально подавляли активность этих нейронов, у крыс наблюдалось снижение артериального давления. Более того, они идентифицировали рецептор, через который гипоталамус взаимодействует с симпатической нервной системой.

По мнению авторов исследования, препарат, блокирующий этот рецептор, может стать новым способом лечения первичной гипертонии, особенно для пациентов, у которых давление не поддаётся стандартной терапии.

Что это значит для людей

Эти открытия открывают перспективу медикаментозного вмешательства на уровне мозга, а не только сердца или сосудов. В будущем лечение гипертонии может включать:

нейромодуляцию работы гипоталамуса,

блокировку специфических рецепторов,

персонализированную терапию для пациентов с устойчивой формой заболевания.

Таким образом, новое исследование подчеркивает, что гипертония — это не только «болезнь сосудов», но и мозговой процесс, который можно потенциально контролировать.