19.02.2026, 08:32

Время перемен: 5 знаков зодиака, которым Рыбы подарят гармонию и удачу

Новости Мира 0 471

Сезон Рыб, который продлится с 18 февраля по 20 марта 2026 года, обещает значительные изменения для пяти знаков зодиака. Это время года особенное, ведь Рыбы — последний знак зимы, и после их ухода наступает Овен, открывающий двери весне, сообщает Lada.kz со ссылкой на YourTango

Фото: freepik
Фото: freepik

Период Рыб наполнен эмоциональной глубиной, интуицией и творческими импульсами. Он помогает лучше понимать свои чувства и эмоции окружающих, а также учит принимать жизнь такой, какая она есть, без необходимости постоянно всё контролировать. Рыбы также ассоциируются с эмпатией, состраданием и мечтательностью — качествами, которых миру особенно не хватает.

Энергия Рыб активизируется под управлением Нептуна и Юпитера. Юпитер приносит мудрость, справедливость и возможность расширять горизонты, а Нептун отвечает за мечты, духовность и интуицию. Символ Рыб — две рыбы, плывущие в противоположные стороны, что отражает двойственность знака: с одной стороны — способность глубоко чувствовать и понимать других, а с другой — склонность к самообману, иллюзиям и недопониманиям. Важно сохранять приземлённость и не терять связь с реальностью в этот период.

В 2026 году Солнце войдёт в Рыбы вместе с Меркурием, Венерой и затем Марсом, создавая так называемый «стеллиум» планет. Это значит, что внимание будет сосредоточено на тех сферах гороскопа, где находятся эти планеты, и для многих знаков зодиака это время станет особенно благоприятным. Новолуние в Рыбах произойдёт 19 марта, усиливая энергию этого периода и открывая возможности для новых начинаний.

Рак

Для Раков энергия Рыб создаёт гармоничное воздействие, делая жизнь менее напряжённой и более приятной. Этот период помогает лучше осознавать свои чувства и эмоции окружающих, а также погружаться в личные переживания без лишнего стресса. Сезон Рыб открывает новые возможности для расширения кругозора, поиска вдохновения в путешествиях, учебе, духовных практиках и новых жизненных перспективах. Раки становятся более любознательными, стремятся к саморазвитию и открыты для новых знаний, что делает период особенно гармоничным и насыщенным.

Скорпион

Сезон Рыб прекрасно сочетается со Скорпионами, делая этот период особенно радостным и насыщенным. Рыбы активируют сферу любви, дружбы, творчества и самовыражения. Скорпионы получают возможность чаще общаться с друзьями, проводить время с близкими людьми и наслаждаться развлечениями. Этот период благоприятен для самовыражения через искусство, стиль или личные увлечения. Энергия сезона позволяет чувствовать себя более открытым, уверенным и гармоничным, делая жизнь ярче и насыщеннее.

Рыбы

Для самих Рыб это время особенно важное и личное — это их сезон. Солнце соединяется с другими планетами в первом доме, полностью концентрируя внимание на их личности и внутреннем мире. Период Рыб для Рыб — это время восстановления, переосмысления целей и возвращения к своему истинному «я». Интуиция и творческий потенциал обостряются, появляется возможность глубже понимать свои желания и эмоции окружающих. Романтическая сфера может выйти на новый уровень, а личная жизнь наполниться гармонией и теплом. Это идеальное время, чтобы раскрыть себя и почувствовать, что всё вокруг становится лучше.

Телец

Для Тельцов сезон Рыб насыщен общением и социальными событиями. Рыбы активируют сферу друзей, общественных связей и коллективной деятельности, открывая новые возможности для взаимодействия с людьми и участия в интересных проектах. Период способствует укреплению дружбы, развитию творческого и духовного потенциала, а также вдохновляет на новые идеи и долгосрочные планы. Тельцы ощущают себя более гармоничными и уверенными в общении, легче читают эмоции других и могут делиться своими чувствами, что делает их жизнь более насыщенной и радостной.

Козерог

Для Козерогов сезон Рыб даёт возможность немного расслабиться и перестать быть слишком погружёнными в работу. Рыбы активируют сферу общения, ближайшего окружения и коротких поездок, открывая пространство для новых контактов и идей. Период способствует изучению новых концепций и подходов к жизни, помогает находить баланс между работой и отдыхом. Козероги становятся более открытыми, эмоционально восприимчивыми и готовы принимать новые возможности, что делает этот период насыщенным и полезным для личного развития.

Вывод: Сезон Рыб с 18 февраля по 20 марта 2026 года принесёт пяти знакам зодиака значительные перемены к лучшему. Это время благоприятно для творчества, общения, самовыражения, романтики и личностного роста. Главная задача — оставаться приземлёнными, прислушиваться к интуиции и принимать жизнь такой, какая она есть, наслаждаясь каждым моментом.

