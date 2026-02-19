Вторая жизнь в голове: почему мы иногда живём в выдуманном мире

Многие из нас время от времени мысленно проживают альтернативные варианты своей жизни: другую карьеру, идеальные отношения или успех, который пока недоступен в реальности. Психолог и нейропсихолог Светлана Пуля из «СМ-Клиника» объяснила, когда это нормальное явление, а когда тревожный сигнал, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Воображение как безопасный тренажер для мозга

Представьте: вы едете в метро и вдруг ловите себя на том, что последние двадцать минут мысленно произносили речь на вручении награды, встречали бывшего партнера в идеальном виде или проживали целую альтернативную жизнь с другой профессией и местом жительства.

По словам Пули, такие фантазии — абсолютно нормальная функция мозга. Наши нейроны постоянно моделируют возможные сценарии: «что будет, если я скажу это?» или «а если выберу другой путь?». Эта способность помогала нашим предкам предугадывать опасности и выживать, проигрывая сложные ситуации в голове, не рискуя жизнью.

Мозг как мастер «альтернативной реальности»

Префронтальная кора мозга, отвечающая за планирование, и гиппокамп, который хранит воспоминания, работают в связке. Они берут кусочки прошлого опыта и составляют из них возможное будущее или альтернативное настоящее — то, что мы называем «второй жизнью».

Нейробиологически грань между воспоминаниями, планированием и фантазией размыта: одни и те же сети мозга участвуют во всех этих процессах.

Почему фантазии полезны

Светлана Пуля выделяет несколько функций альтернативной жизни в мыслях:

Эмоциональная разрядка — мысленно высказали начальнику все, что думаете? Напряжение спало, а работу вы не потеряли.

Самопознание — ваши фантазии отражают скрытые желания. Постоянно представляете себя художником? Возможно, творчества не хватает в реальной жизни.

Репетиция успеха — спортсмены давно используют визуализацию: мысленные тренировки активируют те же зоны мозга, что и реальные действия.

Психологическое утешение — в трудные периоды фантазии служат амортизатором, позволяя сделать паузу и переждать стресс.

Когда фантазии становятся проблемой

Фантазии превращаются в проблему, если начинают мешать реальной жизни:

занимают часы ежедневно;

мешают работать, учиться, поддерживать отношения;

после фантазий становится хуже, а не лучше;

реальная жизнь кажется серой по сравнению с воображаемой;

поток мыслей невозможно остановить даже при желании.

Такое явление называется дезадаптивным фантазированием (maladaptive daydreaming). Это не официальный диагноз, но феномен активно изучается психологами.

Причины чрезмерного погружения

Чрезмерные фантазии часто связаны с:

Тревожностью — реальность кажется непредсказуемой и пугающей, а в мыслях все под контролем;

Неудовлетворенностью — разрыв между желаемым и реальным образом жизни;

Избеганием — фантазии помогают не сталкиваться с болезненными эмоциями;

Одиночеством — воображаемый мир восполняет дефицит близости, признания и отношений.

Как управлять «второй жизнью»

Если фантазии приносят удовольствие и не мешают жить — тревоги нет, можно наслаждаться своим воображением. Если же «вторая жизнь» вытесняет первую, стоит:

Отследить триггеры — скука, стресс, конфликт; Проанализировать содержание фантазий — это подсказка, чего не хватает в реальной жизни; Вернуть внимание в тело и настоящий момент — физическая активность, сенсорные практики, осознанность; Обратиться к психологу — если фантазии навязчивы, связаны с тревогой, депрессией или травмами.

По словам Пули, понимание триггера и осознанный подход помогают превратить «вторую жизнь» из потенциальной ловушки в полезный инструмент самопознания и эмоционального равновесия.