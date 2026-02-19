18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.02.2026, 09:26

Вторая жизнь в голове: почему мы иногда живём в выдуманном мире

Новости Мира 0 375

Многие из нас время от времени мысленно проживают альтернативные варианты своей жизни: другую карьеру, идеальные отношения или успех, который пока недоступен в реальности. Психолог и нейропсихолог Светлана Пуля из «СМ-Клиника» объяснила, когда это нормальное явление, а когда тревожный сигнал, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Воображение как безопасный тренажер для мозга

Представьте: вы едете в метро и вдруг ловите себя на том, что последние двадцать минут мысленно произносили речь на вручении награды, встречали бывшего партнера в идеальном виде или проживали целую альтернативную жизнь с другой профессией и местом жительства.

По словам Пули, такие фантазии — абсолютно нормальная функция мозга. Наши нейроны постоянно моделируют возможные сценарии: «что будет, если я скажу это?» или «а если выберу другой путь?». Эта способность помогала нашим предкам предугадывать опасности и выживать, проигрывая сложные ситуации в голове, не рискуя жизнью.

Мозг как мастер «альтернативной реальности»

Префронтальная кора мозга, отвечающая за планирование, и гиппокамп, который хранит воспоминания, работают в связке. Они берут кусочки прошлого опыта и составляют из них возможное будущее или альтернативное настоящее — то, что мы называем «второй жизнью».

Нейробиологически грань между воспоминаниями, планированием и фантазией размыта: одни и те же сети мозга участвуют во всех этих процессах.

Почему фантазии полезны

Светлана Пуля выделяет несколько функций альтернативной жизни в мыслях:

  • Эмоциональная разрядка — мысленно высказали начальнику все, что думаете? Напряжение спало, а работу вы не потеряли.

  • Самопознание — ваши фантазии отражают скрытые желания. Постоянно представляете себя художником? Возможно, творчества не хватает в реальной жизни.

  • Репетиция успеха — спортсмены давно используют визуализацию: мысленные тренировки активируют те же зоны мозга, что и реальные действия.

  • Психологическое утешение — в трудные периоды фантазии служат амортизатором, позволяя сделать паузу и переждать стресс.

Когда фантазии становятся проблемой

Фантазии превращаются в проблему, если начинают мешать реальной жизни:

  • занимают часы ежедневно;

  • мешают работать, учиться, поддерживать отношения;

  • после фантазий становится хуже, а не лучше;

  • реальная жизнь кажется серой по сравнению с воображаемой;

  • поток мыслей невозможно остановить даже при желании.

Такое явление называется дезадаптивным фантазированием (maladaptive daydreaming). Это не официальный диагноз, но феномен активно изучается психологами.

Причины чрезмерного погружения

Чрезмерные фантазии часто связаны с:

  • Тревожностью — реальность кажется непредсказуемой и пугающей, а в мыслях все под контролем;

  • Неудовлетворенностью — разрыв между желаемым и реальным образом жизни;

  • Избеганием — фантазии помогают не сталкиваться с болезненными эмоциями;

  • Одиночеством — воображаемый мир восполняет дефицит близости, признания и отношений.

Как управлять «второй жизнью»

Если фантазии приносят удовольствие и не мешают жить — тревоги нет, можно наслаждаться своим воображением. Если же «вторая жизнь» вытесняет первую, стоит:

  1. Отследить триггеры — скука, стресс, конфликт;

  2. Проанализировать содержание фантазий — это подсказка, чего не хватает в реальной жизни;

  3. Вернуть внимание в тело и настоящий момент — физическая активность, сенсорные практики, осознанность;

  4. Обратиться к психологу — если фантазии навязчивы, связаны с тревогой, депрессией или травмами.

По словам Пули, понимание триггера и осознанный подход помогают превратить «вторую жизнь» из потенциальной ловушки в полезный инструмент самопознания и эмоционального равновесия.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь