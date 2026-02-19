18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.02.2026, 13:02

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Новости Мира 0 413

Суд Южной Кореи вынес решение о пожизненном заключении для бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Поводом для такого сурового наказания стало обвинение в организации мятежа через незаконное введение чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года. Об этом сообщила трансляция судебного заседания, доступная для широкой публики, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Kim Hong-ji
© AP Photo / Kim Hong-ji

"Подсудимый приговаривается к пожизненному заключению", — зачитал вердикт суд. Ранее прокуратура настаивала на самой строгой мере наказания — смертной казни, однако минимальная альтернатива в этом случае составляла пожизненное заключение.

Обвинения против Юн Сок Ёля

По версии следствия, Юн Сок Ёль участвовал в сговоре с бывшим министром обороны и рядом других высокопоставленных чиновников с целью подрыва Конституции Южной Кореи. Основной претензией стало незаконное объявление военного положения без наличия войны или угрозы национальной безопасности, что фактически нарушало конституционный порядок страны.

Следствие утверждает, что действия экс-президента были направлены на организацию массовых беспорядков, блокирование работы парламента и установление контроля над ключевыми государственными институтами в обход законных процедур.

События декабря 2024 года: от объявления до отмены военного положения

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль официально объявил военное положение, мобилизовав армию и полицию. Под его приказом силовые структуры оцепили здание Национального собрания, запрещая депутатам войти внутрь и участвовать в заседании.

Кроме того, по версии следствия, экс-президент распорядился арестовать спикера парламента и лидеров правящей и основной оппозиционной партий. Эти меры вызвали массовое возмущение и привели к гражданскому протесту.

Депутаты смогли прорваться через оцепление и провести экстренное пленарное заседание, на котором было принято решение об отмене введенного военного положения всего спустя несколько часов после его объявления. После этого парламент инициировал процедуру импичмента, которая была успешно завершена.

Судебная перспектива и реакция общества

Постановление суда стало историческим событием для Южной Кореи: впервые бывший президент получил пожизненное заключение за действия, направленные против конституционного строя. Этот процесс также продемонстрировал силу парламента и гражданского общества в защите демократических институтов страны.

Следует отметить, что супруга Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, была ранее признана невиновной в другом крупном деле — манипуляциях акциями, что подчеркивает индивидуальную ответственность экс-президента за его политические решения.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь