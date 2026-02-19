Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Суд Южной Кореи вынес решение о пожизненном заключении для бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Поводом для такого сурового наказания стало обвинение в организации мятежа через незаконное введение чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года. Об этом сообщила трансляция судебного заседания, доступная для широкой публики, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Kim Hong-ji

"Подсудимый приговаривается к пожизненному заключению", — зачитал вердикт суд. Ранее прокуратура настаивала на самой строгой мере наказания — смертной казни, однако минимальная альтернатива в этом случае составляла пожизненное заключение.

Обвинения против Юн Сок Ёля

По версии следствия, Юн Сок Ёль участвовал в сговоре с бывшим министром обороны и рядом других высокопоставленных чиновников с целью подрыва Конституции Южной Кореи. Основной претензией стало незаконное объявление военного положения без наличия войны или угрозы национальной безопасности, что фактически нарушало конституционный порядок страны.

Следствие утверждает, что действия экс-президента были направлены на организацию массовых беспорядков, блокирование работы парламента и установление контроля над ключевыми государственными институтами в обход законных процедур.

События декабря 2024 года: от объявления до отмены военного положения

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль официально объявил военное положение, мобилизовав армию и полицию. Под его приказом силовые структуры оцепили здание Национального собрания, запрещая депутатам войти внутрь и участвовать в заседании.

Кроме того, по версии следствия, экс-президент распорядился арестовать спикера парламента и лидеров правящей и основной оппозиционной партий. Эти меры вызвали массовое возмущение и привели к гражданскому протесту.

Депутаты смогли прорваться через оцепление и провести экстренное пленарное заседание, на котором было принято решение об отмене введенного военного положения всего спустя несколько часов после его объявления. После этого парламент инициировал процедуру импичмента, которая была успешно завершена.

Судебная перспектива и реакция общества

Постановление суда стало историческим событием для Южной Кореи: впервые бывший президент получил пожизненное заключение за действия, направленные против конституционного строя. Этот процесс также продемонстрировал силу парламента и гражданского общества в защите демократических институтов страны.

Следует отметить, что супруга Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, была ранее признана невиновной в другом крупном деле — манипуляциях акциями, что подчеркивает индивидуальную ответственность экс-президента за его политические решения.