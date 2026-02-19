18+
19.02.2026, 13:30

Филипп Киркоров ошеломил фанатов новым имиджем

Новости Мира 0 702

Певец Филипп Киркоров вновь доказал, что возраст — это не помеха для смелых экспериментов с образом. В новом видео, опубликованном в Instagram, 58-летний артист предстает в неожиданной роли: длинные волосы, рваные кожаные брюки и выразительные аксессуары, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: YOU WANNA
Фото: YOU WANNA

Коллаборация с брендом You Wanna

Киркоров снялся в рекламном ролике совместно с брендом You Wanna. На кадрах певец демонстрирует стильный контраст: белая футболка сочетается с черными кожаными брюками с прорезями, массивным ремнем, золотыми браслетами и перстнями. Образ дополняет парик с длинными волосами, придающий артисту почти рок-н-ролльный антураж.

Интернет в восторге: фанаты обсуждают перевоплощение

Ролик сразу стал объектом активного обсуждения в сети. Пользователи Instagram и других платформ отмечают эффектный стиль Киркорова:

  • «Вау!»

  • «Это очень круто!»

  • «Вот в таком стиле он на пике!»

  • «Вернули Филиппа в прайм-эру»

  • «Сначала подумал, что это ИИ. Филипп — настоящий мастер перевоплощений»

Такая реакция подтверждает, что певец умеет держать внимание публики даже спустя десятилетия карьеры.

Соседские споры на Мякининском полуострове

На фоне творческих экспериментов артиста появляются и более скандальные новости. Недавно саратовский бизнесмен и общественник Глеб Рыськов обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой на соседей Киркорова. По его словам, на Мякининском полуострове береговую полосу незаконно захватили минимум 20 участков, общая кадастровая стоимость которых составляет 689 млн рублей.

Рыськов требует освобождения береговой полосы от строений и восстановления природного ландшафта. Он также намерен обжаловать ситуацию в Верховном суде, что обещает затянуться в длительное юридическое разбирательство.

Киркоров: между стилем и скандалом

Таким образом, нынешние события показывают двойственный образ Киркорова: с одной стороны, это артист, готовый удивлять смелыми перевоплощениями и дерзкими экспериментами со стилем, а с другой — сосед в потенциально сложных юридических спорах. Кажется, что Филипп умеет оставаться в центре внимания не только на сцене, но и за пределами шоу-бизнеса.

Комментарии

2 комментарий(ев)
rustam240577
rustam240577
Пидрило под Сандру косит.
19.02.2026, 19:39
Кинст
Кинст
Идиот...
19.02.2026, 09:11
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

