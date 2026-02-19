В московском метро прогремел взрыв (видео)

В московском метрополитене на станции «Битцевский парк» произошёл взрыв оборудования, который временно нарушил движение поездов. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов, в том числе «112» и «Новости Москвы», сообщает Lada.kz со ссылкой на news.ru.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

Причины инцидента

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать неисправность токоприемника или подвагонного оборудования. Такие элементы отвечают за подачу электричества на поезда и работу систем метрополитена, поэтому их поломка способна вызвать короткое замыкание или воспламенение.

Специалисты подчеркивают, что технические сбои подобного рода встречаются крайне редко, однако метро Москвы регулярно проводит плановые проверки и ремонт оборудования для предотвращения аварий.

Реакция пассажиров и последствия

Очевидцы отмечают, что после инцидента пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии, чтобы продолжить путь. Паники на станции, по сообщениям очевидцев, не было — персонал метрополитена оперативно организовал эвакуацию и информировал людей о ситуации.

Важно отметить, что информации о пострадавших нет, что говорит о том, что взрыв носил локальный характер и не затронул пассажирские вагоны напрямую.

Движение поездов восстановлено

После проведения необходимых проверок движение поездов на линии было полностью восстановлено, и работа станции вернулась к обычному режиму. Метрополитен продолжает мониторинг оборудования, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

Итог

Инцидент на станции «Битцевский парк» стал напоминанием о том, насколько важно техническое обслуживание городского транспорта. Благодаря слаженным действиям персонала и быстрому реагированию пассажиры не пострадали, а движение по линии вскоре восстановилось.