18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.02.2026, 14:13

В московском метро прогремел взрыв (видео)

Новости Мира 0 851

В московском метрополитене на станции «Битцевский парк» произошёл взрыв оборудования, который временно нарушил движение поездов. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов, в том числе «112» и «Новости Москвы», сообщает Lada.kz со ссылкой на news.ru.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

Причины инцидента

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать неисправность токоприемника или подвагонного оборудования. Такие элементы отвечают за подачу электричества на поезда и работу систем метрополитена, поэтому их поломка способна вызвать короткое замыкание или воспламенение.

Специалисты подчеркивают, что технические сбои подобного рода встречаются крайне редко, однако метро Москвы регулярно проводит плановые проверки и ремонт оборудования для предотвращения аварий.

Реакция пассажиров и последствия

Очевидцы отмечают, что после инцидента пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии, чтобы продолжить путь. Паники на станции, по сообщениям очевидцев, не было — персонал метрополитена оперативно организовал эвакуацию и информировал людей о ситуации.

Важно отметить, что информации о пострадавших нет, что говорит о том, что взрыв носил локальный характер и не затронул пассажирские вагоны напрямую.

Движение поездов восстановлено

После проведения необходимых проверок движение поездов на линии было полностью восстановлено, и работа станции вернулась к обычному режиму. Метрополитен продолжает мониторинг оборудования, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

Итог

Инцидент на станции «Битцевский парк» стал напоминанием о том, насколько важно техническое обслуживание городского транспорта. Благодаря слаженным действиям персонала и быстрому реагированию пассажиры не пострадали, а движение по линии вскоре восстановилось.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь