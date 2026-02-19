18+
19.02.2026, 16:41

Названы самые бесполезные процедуры в кабинете стоматолога

Новости Мира

Стоматолог-имплантолог, кандидат медицинских наук и эксперт бренда Alpha-Bio Tec Alpha-Bio Tec Игорь Кузьмин поделился своим мнением о процедурах, которые он считает практически бесполезными для большинства пациентов. В интервью изданию «Лента.ру» врач подробно объяснил, почему некоторые популярные методы не приносят ожидаемой пользы, сообщает Lada.kz. 

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com
1. Удаление здоровых зубов мудрости «на всякий случай»

Одной из процедур, которую Кузьмин называет лишней, является удаление здоровых зубов мудрости, даже если они не доставляют дискомфорта.

«Считается, что зубы мудрости лучше удалить заранее, чтобы потом не было проблем. Эта идея настолько укоренилась, что многим эта процедура кажется почти обязательной. Но если зуб прорезался полностью, ровно, доступен для жевания и чистки, не вызывает боли или воспаления, с медицинской точки зрения он ничем не отличается от любого другого зуба», — пояснил врач.

Удаление любого здорового зуба — это хирургическая операция, сопряжённая с определёнными рисками:

  • Возможное воспаление лунки после удаления.

  • Длительный период заживления.

  • Вероятность повреждения нерва.

Таким образом, плановое удаление «восьмёрок» без явной медицинской необходимости не является профилактикой, а скорее подвергает пациента ненужному риску.

2. Герметизация фиссур у взрослых

Следующая процедура, которую эксперт назвал малоэффективной для взрослых, — герметизация фиссур. Это процесс заполнения бороздок на жевательной поверхности зубов специальным герметизирующим материалом.

  • У детей метод действительно работает: помогает предотвратить кариес в труднодоступных местах.

  • У взрослых людей со здоровыми зубами эффект минимален, и процедура считается практически бесполезной.

Кузьмин подчёркивает, что такие манипуляции могут быть оправданы только при наличии проблем с эмалью или повышенной предрасположенности к кариесу.

3. Физиотерапевтические процедуры для ускорения заживления

Третья категория «ненужных» процедур — физиотерапия после стоматологических вмешательств.

Врач отмечает, что в реальности эти методы практически не влияют на скорость восстановления.

  • Независимо от того, проходит ли пациент курс физиотерапии или нет, процесс заживления остаётся примерно одинаковым.

  • Потраченные деньги и время на этот вид терапии часто не оправдывают ожиданий.

Вывод эксперта

Игорь Кузьмин советует пациентам внимательно оценивать необходимость стоматологических процедур и не поддаваться модным тенденциям. Основной принцип: не подвергать себя риску без реальной пользы для здоровья зубов.

Таким образом, удаление здоровых зубов мудрости, герметизация фиссур у взрослых и физиотерапевтические процедуры — три направления, на которые стоит смотреть критически и обсуждать с лечащим врачом.

