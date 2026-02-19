18+
19.02.2026, 18:46

Невесте засыпали перец чили в глаза и похитили накануне свадьбы

Новости Мира

В индийском городе Пуна произошло дерзкое похищение 21-летней девушки, которая готовилась к свадьбе. Нападение случилось на глазах у ее матери и брата и вызвало волну возмущения среди местных жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Global Look Press
© Global Look Press

Нападение среди бела дня

Инцидент произошел в районе Бхигван. Девушка возвращалась домой с покупками в сопровождении матери и брата. Внезапно к ним приблизились двое мужчин и плеснули в глаза родственникам порошок перца чили. Резкая боль и временная потеря ориентации сделали сопротивление невозможным.

Пока пострадавшие пытались прийти в себя, нападавшие силой увели девушку. По данным полиции, третий подозреваемый находился поблизости и наблюдал за происходящим, координируя действия сообщников. Все произошло стремительно — у семьи не было возможности предотвратить похищение.

Подозреваемые знали семью

Следствие установило, что трое мужчин проживают в том же районе и знакомы с семьей похищенной. Их личности уже идентифицированы, однако задержать подозреваемых пока не удалось. Полиция сформировала шесть оперативных групп, которые ведут поиски девушки и предполагаемых похитителей.

Правоохранители рассматривают различные версии случившегося, включая возможный личный конфликт. Официальные комментарии ограничены — расследование находится в активной фазе.

Свадьба, которая может не состояться

Особый резонанс истории придает тот факт, что через три дня после нападения девушка должна была выйти замуж. Подготовка к церемонии уже шла полным ходом, и семья занималась последними приготовлениями.

На данный момент местонахождение похищенной остается неизвестным. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и обещают оперативно информировать общественность о ходе поисков.

Протесты и блокировка шоссе

Случившееся вызвало волну возмущения среди местных жителей. Разгневанные граждане перекрыли шоссе, требуя от полиции немедленных действий и скорейшего задержания подозреваемых. Акция стала стихийной реакцией на дерзость преступления и страх за безопасность молодых женщин в регионе.

Правоохранительные органы усилили патрулирование района и пообещали принять дополнительные меры для стабилизации обстановки.

Расследование продолжается. Судьба девушки и обстоятельства похищения остаются предметом пристального внимания как местных властей, так и общественности.

0
0
0
