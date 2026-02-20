Кому Великий пост опасен: врачи назвали группы риска

В период Великого поста, который в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, неправильное соблюдение ограничений в питании может нанести серьёзный вред здоровью. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий рассказала «Газете.Ru», кто входит в группу риска и почему некоторым людям стоит отказаться от строгого поста, сообщает Lada.kz.
Анна Одерий отмечает, что особую осторожность должны проявлять люди с проблемами ЖКТ. К таким заболеваниям относятся:
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки
Гастрит
Панкреатит
Холецистит
Желчнокаменная болезнь
Почему пост опасен:
Резкое увеличение клетчатки в рационе (овощи, бобовые, цельнозерновые продукты) раздражает слизистую желудка.
Повышается выработка желудочного сока, что может вызвать боли, изжогу и вздутие.
Пациенты с сахарным диабетом должны подходить к посту с большой осторожностью:
Резкое изменение питания влияет на уровень глюкозы в крови.
Без корректировки инсулинотерапии или сахароснижающих препаратов возрастает риск опасного падения сахара (гипогликемии).
Рекомендация: любые ограничения при диабете следует согласовывать с эндокринологом.
Пост также противопоказан:
Людям, проходящим химио- или лучевую терапию. Ограничения в питании могут вызвать истощение и ослабление иммунитета.
Пациентам с острыми инфекциями (грипп, туберкулез, COVID-19), поскольку организму в этот период необходим полноценный рацион для борьбы с болезнью.
Для развития плода и выработки грудного молока организм нуждается в достаточном количестве:
Белка
Железа
Кальция
Омега-3
Опасность строгого поста: дефицит этих веществ может навредить как матери, так и ребёнку.
Дети и подростки: растущий организм нуждается в белках, жирах и витаминах. Недостаток питания замедляет физическое и умственное развитие. Большинство врачей рекомендуют не соблюдать строгий пост до 18 лет.
Пожилые: с возрастом снижается мышечная масса, ухудшается усвоение питательных веществ. Исключение мяса, рыбы и молочных продуктов может ухудшить самочувствие.
Людям, недавно перенесшим операцию или травму, пост противопоказан, так как восстановление требует повышенного количества белка.
Люди с дефицитом массы тела находятся в состоянии стресса, и дополнительные ограничения могут привести к истощению и гормональным нарушениям.
Если человек хочет поститься, но имеет противопоказания, врач рекомендует:
Частичные ограничения: например, отказ от мяса при сохранении рыбы и молочных продуктов.
Сосредоточение на духовной стороне поста:
молитва и медитация
благотворительность
отказ от вредных привычек
сокращение времени в социальных сетях
помощь близким
чтение духовной литературы
Анна Одерий подчеркивает: пост не должен быть испытанием для организма. При наличии противопоказаний не стоит жертвовать здоровьем ради строгих правил. Лучший подход — обсудить свои намерения с лечащим врачом и духовником, чтобы найти безопасный и осмысленный вариант поста.
