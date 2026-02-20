Названы главные проблемы внедорожника Jetour

Российские автомобилисты, купившие китайский внедорожник Jetour T2, в целом довольны машиной, отмечая её современный дизайн, технические характеристики и комфорт в эксплуатации. Тем не менее, на форумах и в отзывах встречаются и критические замечания, которые «Лента.ру» собрала с платформы Avto.ru, сообщает Lada.kz.
Пользователь под ником Driver отметил несколько нюансов:
Багажник: по его мнению, он слишком мал. Глубина погрузки компенсируется высотой, но этого всё равно недостаточно для крупных поездок.
Управление климатом: отсутствие физических кнопок может раздражать, особенно для тех, кто привык к классическим органам управления. По словам владельца, это скорее вопрос привычки, чем серьёзный недостаток.
Владелец по имени Денис поделился более детальными наблюдениями:
Материалы отделки: визуально современно, но ощущения от качества не премиальные.
Ходовая часть: через короткий срок эксплуатации появились скрипы в сайлентблоках, что потребовало замены деталей. Люфтов в узлах обнаружено не было.
Комплектация: с завода отсутствовали задние брызговики, которые для Дениса были важны. Пришлось докупать и устанавливать самостоятельно.
Другой владелец, Андрей, назвавший себя «ворчуном 40+», указал на несколько существенных минусов:
Вместимость автомобиля: концепция внедорожника для путешествий подходит лишь для пары человек.
Багажник: объем ограничен, вмещает максимум пару сумок; вещи приходится укладывать ярусами.
Андрей также отметил особенности эксплуатации Jetour T2:
Сигналы при покидании салона: после запуска двигателя и закрытия двери машина издаёт три тихих и три громких сигнала, что раздражает водителя, хотя помогает помнить о заглушенном моторе.
Расход топлива: показатели зависят от стиля езды:
Спокойная езда – приемлемый расход.
Скорость 130 км/ч – 12 л/100 км, 150 км/ч – 13,5 л/100 км.
В городском цикле при активной езде – 11,5 л/100 км.
Экономичная езда при 100 км/ч – 8,5 л/100 км.
Шумоизоляция: при 100 км/ч салон тихий, но после 110 км/ч шум заметно усиливается.
Андрей положительно оценил дистанционный контроль, однако критически отозвался о системе удержания в полосе:
Руль совершает постоянные колебательные движения, проверяя, держит ли водитель руки.
Водителю создается ощущение постоянной борьбы с системой.
Пока функция им отключена в ожидании возможного обновления прошивки.
Несмотря на перечисленные замечания, Jetour T2 остаётся популярным среди российских автолюбителей благодаря современному дизайну, комфортной эргономике и достойной управляемости. Основные претензии сводятся к мелким техническим недочётам, ограниченному багажному пространству и «сырости» некоторых электронных систем.
