20.02.2026, 07:55

Названы главные проблемы внедорожника Jetour

Новости Мира 0 587

Российские автомобилисты, купившие китайский внедорожник Jetour T2, в целом довольны машиной, отмечая её современный дизайн, технические характеристики и комфорт в эксплуатации. Тем не менее, на форумах и в отзывах встречаются и критические замечания, которые «Лента.ру» собрала с платформы Avto.ru, сообщает Lada.kz. 

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Малый багажник и недостаток привычных кнопок

Пользователь под ником Driver отметил несколько нюансов:

  • Багажник: по его мнению, он слишком мал. Глубина погрузки компенсируется высотой, но этого всё равно недостаточно для крупных поездок.

  • Управление климатом: отсутствие физических кнопок может раздражать, особенно для тех, кто привык к классическим органам управления. По словам владельца, это скорее вопрос привычки, чем серьёзный недостаток.

Качество материалов и проблемы с ходовой

Владелец по имени Денис поделился более детальными наблюдениями:

  • Материалы отделки: визуально современно, но ощущения от качества не премиальные.

  • Ходовая часть: через короткий срок эксплуатации появились скрипы в сайлентблоках, что потребовало замены деталей. Люфтов в узлах обнаружено не было.

  • Комплектация: с завода отсутствовали задние брызговики, которые для Дениса были важны. Пришлось докупать и устанавливать самостоятельно.

Недостатки для путешественников

Другой владелец, Андрей, назвавший себя «ворчуном 40+», указал на несколько существенных минусов:

  1. Вместимость автомобиля: концепция внедорожника для путешествий подходит лишь для пары человек.

  2. Багажник: объем ограничен, вмещает максимум пару сумок; вещи приходится укладывать ярусами.

Особенности работы автомобиля

Андрей также отметил особенности эксплуатации Jetour T2:

  • Сигналы при покидании салона: после запуска двигателя и закрытия двери машина издаёт три тихих и три громких сигнала, что раздражает водителя, хотя помогает помнить о заглушенном моторе.

  • Расход топлива: показатели зависят от стиля езды:

    • Спокойная езда – приемлемый расход.

    • Скорость 130 км/ч – 12 л/100 км, 150 км/ч – 13,5 л/100 км.

    • В городском цикле при активной езде – 11,5 л/100 км.

    • Экономичная езда при 100 км/ч – 8,5 л/100 км.

  • Шумоизоляция: при 100 км/ч салон тихий, но после 110 км/ч шум заметно усиливается.

Недочёты интеллектуального круиз-контроля

Андрей положительно оценил дистанционный контроль, однако критически отозвался о системе удержания в полосе:

  • Руль совершает постоянные колебательные движения, проверяя, держит ли водитель руки.

  • Водителю создается ощущение постоянной борьбы с системой.

  • Пока функция им отключена в ожидании возможного обновления прошивки.

Итог мнений владельцев

Несмотря на перечисленные замечания, Jetour T2 остаётся популярным среди российских автолюбителей благодаря современному дизайну, комфортной эргономике и достойной управляемости. Основные претензии сводятся к мелким техническим недочётам, ограниченному багажному пространству и «сырости» некоторых электронных систем.

