Названы главные проблемы внедорожника Jetour

Российские автомобилисты, купившие китайский внедорожник Jetour T2, в целом довольны машиной, отмечая её современный дизайн, технические характеристики и комфорт в эксплуатации. Тем не менее, на форумах и в отзывах встречаются и критические замечания, которые «Лента.ру» собрала с платформы Avto.ru, сообщает Lada.kz.