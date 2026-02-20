Названы самые полезные фрукты для укрепления здоровья в феврале

В феврале наш организм особенно нуждается в поддержке из-за дефицита витаминов и минералов. Биолог Виталий Наполов, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, рассказал «Ленте.ру», какие фрукты зимой приносят наибольшую пользу и как их правильно употреблять, сообщает Lada.kz.
Зимой особенно важны фрукты, богатые витамином С, поскольку этот элемент помогает укреплять иммунитет и защищает организм от вирусов и бактерий. Среди них — мандарины, апельсины, грейпфруты и памело.
По словам Наполова, регулярное употребление цитрусовых способствует:
снижению риска простудных заболеваний,
поддержанию работы сердечно-сосудистой системы,
улучшению обмена веществ.
Эти фрукты не только вкусны, но и играют ключевую роль в поддержании здоровья в зимний период, когда солнечных дней мало, а потребность в витаминах особенно высока.
Конец зимы — сезон хурмы. Этот фрукт выделяется высоким содержанием:
витаминов С и А,
витаминов группы B,
минералов, таких как калий и магний.
По словам эксперта, хурма помогает:
укреплять иммунную систему,
улучшать работу сердца и сосудов,
нормализовать пищеварение.
Максимальная дневная норма хурмы составляет 2–3 плода, после чего пользы для организма уже не прибавляется.
Зимой на прилавках особенно спелые гранаты, которые биолог назвал «источником здоровья». Эти фрукты содержат:
витамины C, P, B6, B12,
антиоксиданты, укрепляющие клетки организма,
минералы: калий, магний, а также клетчатку.
Регулярное употребление граната или гранатового сока способствует:
повышению уровня гемоглобина,
снижению артериального давления,
улучшению пищеварения и обмена веществ.
Гранат полезен при анемии и как профилактическое средство против простудных заболеваний.
Среди российских зимних сортов яблок, полезных для здоровья, Наполов выделяет: Свежесть, Северный синап, Орловский синап, Симиренко. Эти яблоки богаты:
витаминами C, A, E, K и группы B,
клетчаткой и антиоксидантами,
калием.
Польза яблок:
укрепление иммунитета и сердечно-сосудистой системы,
поддержка нервной системы,
нормализация работы кишечника, снижение уровня холестерина,
помощь при похудении благодаря низкой калорийности,
очищение организма от токсинов.
Бананы, хотя и довольно калорийны, полезны для зимнего периода. Они содержат:
клетчатку и пектин для улучшения пищеварения,
калий и магний для работы сердца и мышц,
витамин B6, участвующий в синтезе серотонина — «гормона радости».
По словам биолога, бананы помогают:
бороться с усталостью и нервным напряжением,
улучшать сон,
поддерживать эмоциональное состояние в зимние месяцы.
Зима — это время, когда организм особенно нуждается в витаминах и минералах. Чтобы укрепить иммунитет и поддержать работу сердца, сосудов и пищеварительной системы, Наполов советует включать в рацион:
цитрусовые для витамина С,
хурму как источник витаминов и минералов,
гранаты для антиоксидантов и поддержания давления,
зимние яблоки для очищения организма и улучшения обмена веществ,
бананы для энергии и хорошего настроения.
Сбалансированный выбор этих фруктов позволит не только защититься от простуд и вирусов, но и улучшить общее самочувствие в холодный зимний период.
