20.02.2026, 09:14

Названы самые полезные фрукты для укрепления здоровья в феврале

Новости Мира 0 391

В феврале наш организм особенно нуждается в поддержке из-за дефицита витаминов и минералов. Биолог Виталий Наполов, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, рассказал «Ленте.ру», какие фрукты зимой приносят наибольшую пользу и как их правильно употреблять, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Цитрусовые — основной источник витамина С

Зимой особенно важны фрукты, богатые витамином С, поскольку этот элемент помогает укреплять иммунитет и защищает организм от вирусов и бактерий. Среди них — мандарины, апельсины, грейпфруты и памело.

По словам Наполова, регулярное употребление цитрусовых способствует:

  • снижению риска простудных заболеваний,

  • поддержанию работы сердечно-сосудистой системы,

  • улучшению обмена веществ.

Эти фрукты не только вкусны, но и играют ключевую роль в поддержании здоровья в зимний период, когда солнечных дней мало, а потребность в витаминах особенно высока.

Хурма — универсальный зимний витаминный комплекс

Конец зимы — сезон хурмы. Этот фрукт выделяется высоким содержанием:

  • витаминов С и А,

  • витаминов группы B,

  • минералов, таких как калий и магний.

По словам эксперта, хурма помогает:

  • укреплять иммунную систему,

  • улучшать работу сердца и сосудов,

  • нормализовать пищеварение.

Максимальная дневная норма хурмы составляет 2–3 плода, после чего пользы для организма уже не прибавляется.

Гранат — природный защитник сердца и сосудов

Зимой на прилавках особенно спелые гранаты, которые биолог назвал «источником здоровья». Эти фрукты содержат:

  • витамины C, P, B6, B12,

  • антиоксиданты, укрепляющие клетки организма,

  • минералы: калий, магний, а также клетчатку.

Регулярное употребление граната или гранатового сока способствует:

  • повышению уровня гемоглобина,

  • снижению артериального давления,

  • улучшению пищеварения и обмена веществ.

Гранат полезен при анемии и как профилактическое средство против простудных заболеваний.

Зимние яблоки — естественная поддержка иммунитета

Среди российских зимних сортов яблок, полезных для здоровья, Наполов выделяет: Свежесть, Северный синап, Орловский синап, Симиренко. Эти яблоки богаты:

  • витаминами C, A, E, K и группы B,

  • клетчаткой и антиоксидантами,

  • калием.

Польза яблок:

  • укрепление иммунитета и сердечно-сосудистой системы,

  • поддержка нервной системы,

  • нормализация работы кишечника, снижение уровня холестерина,

  • помощь при похудении благодаря низкой калорийности,

  • очищение организма от токсинов.

Бананы — источник энергии и хорошего настроения

Бананы, хотя и довольно калорийны, полезны для зимнего периода. Они содержат:

  • клетчатку и пектин для улучшения пищеварения,

  • калий и магний для работы сердца и мышц,

  • витамин B6, участвующий в синтезе серотонина — «гормона радости».

По словам биолога, бананы помогают:

  • бороться с усталостью и нервным напряжением,

  • улучшать сон,

  • поддерживать эмоциональное состояние в зимние месяцы.

Итог: разнообразие фруктов — залог зимнего здоровья

Зима — это время, когда организм особенно нуждается в витаминах и минералах. Чтобы укрепить иммунитет и поддержать работу сердца, сосудов и пищеварительной системы, Наполов советует включать в рацион:

  • цитрусовые для витамина С,

  • хурму как источник витаминов и минералов,

  • гранаты для антиоксидантов и поддержания давления,

  • зимние яблоки для очищения организма и улучшения обмена веществ,

  • бананы для энергии и хорошего настроения.

Сбалансированный выбор этих фруктов позволит не только защититься от простуд и вирусов, но и улучшить общее самочувствие в холодный зимний период.

