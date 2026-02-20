Россиянки хотят, чтобы на 8 Марта им оплатили коммуналку

В преддверии Международного женского дня россиянки неожиданно проявили прагматизм в выборе подарков. Согласно последнему исследованию платформы «Кукушка», каждая пятая женщина хотела бы, чтобы вместо традиционного букета или романтического сюрприза мужчина помог ей оплатить коммунальные услуги или закрыть кредит. Такой неожиданный поворот отражает растущую тенденцию среди женщин ценить не только эстетическую сторону праздника, но и реальную поддержку в повседневной жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Любимые цветы остаются в лидерах, но уступают заботе

Несмотря на практический запрос, традиционные подарки остаются востребованными. Опрос показал, что на 8 Марта 2026 года в пятерку самых желанных подарков вошли: букет любимых цветов (31%), впечатление или активность — например, поездка или мероприятие (28%), оплата кредита или коммунальных счетов (19%), массаж и восстановительные процедуры (17%), а также возможность получить ровно то, что женщина указала в вишлисте (15%).

Интересно, что многие респонденты ставят в приоритет заботу, а не материальный предмет. Для них наиболее романтичным может быть не цветок или украшение, а готовность мужчины взять на себя бытовые заботы и финансовые обязательства.

Практичность и функциональность — главные критерии для мужчин

Опрос показал, что мужчины подходят к выбору подарка более прагматично. В топ-6 желанных презентов на 23 Февраля вошли полезные гаджеты или аксессуары (33%), качественные предметы повседневного пользования (29%), билеты на спортивные события, концерты или фестивали (15%), подписки на медиасервисы без рекламы (13%), сертификаты по интересам (13%) и абонементы в спортзал или обучающие платформы (по 9%). Подписки на ИИ-сервисы привлекли лишь 5% участников, а креативные «шутливые» подарки — всего 2%.

Такой выбор демонстрирует, что для мужчин важна функциональность и практическая польза, а не сам факт неожиданного сюрприза.

Женщины ценят заботу, мужчины — внимание

В итоге исследование показывает очевидную гендерную разницу в восприятии подарков: женщины ищут сочетание традиций и поддержки, а мужчины — прежде всего полезность и функциональность. Мужчины, как правило, более терпимы к отсутствию подарка, но все же ценят проявление внимания. Именно забота и учет личных потребностей получателя превращают подарок из «дежурного» в по-настоящему желанный.

Таким образом, современные праздники становятся отражением практического и эмоционального баланса в отношениях: подарки перестают быть только символическими, они превращаются в инструмент проявления поддержки и заботы.