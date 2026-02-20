Учительница из США получила 51 год за изнасилование ученика

В Соединённых Штатах 34-летняя учительница была приговорена к 51 году лишения свободы за преступные действия в отношении 12-летнего ученика. Случай произошёл в штате Висконсин и вызвал широкий резонанс в СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: iStock/NanoStockk

Инцидент во время ночёвки

Происшествие случилось после пижамной вечеринки, на которой мальчик остался на ночь у учительницы. По данным Fox6now, в ходе ночёвки педагог нарушила границы ребёнка.

Несовершеннолетний пытался защититься, но этого оказалось недостаточно. После инцидента учительница пыталась скрыть произошедшее, делая вид, что всё в порядке.

Давление на ребёнка и свидетели

Следствие установило, что другие дети стали свидетелями происшествия.

Через несколько месяцев после инцидента педагог потребовала от мальчика не распространять информацию о случившемся и попросила «забыть» о случившемся, что оказывало дополнительное психологическое давление.

Расследование выявило другие нарушения

В ходе проверки выяснилось, что женщина также неправильно общалась с другим учеником школы.

Кроме того, перед арестом педагог поддерживала контакт с ещё одним подростком — 16-летним юношей, с которым планировала встретиться в день задержания. Эти факты усилили обвинение.

Судебное разбирательство и приговор

В итоге учительница была признана виновной в преступлениях против несовершеннолетних. Суд приговорил её к 51,5 года лишения свободы, что подчёркивает серьёзность преступлений и необходимость строгого наказания за нарушения доверия детей.