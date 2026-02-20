Экс-чиновница скрывалась 13 лет, инсценировав собственную смерть, чтобы не отбывать срок в колонии

Марианна Ступина, бывший замминистра ЖКХ региона, осужденная в 2012 году на 7 лет колонии за хищение бюджетных средств, подделку документов и отмывание денег, инсценировала свою смерть и 13 лет скрывалась от правосудия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: sledcom.ru

Побег из Астрахани и жизнь под прикрытием

После вынесения приговора Ступина покинула родной регион и скрывалась в Татарстане. Но этого ей показалось недостаточно — она решила «исчезнуть» окончательно, инсценировав свою смерть.

По данным следствия, экс-чиновница искала в интернете истории о без вести пропавших людях.

Она наткнулась на фотографию женщины из Новосибирской области, внешне похожей на себя.

Супруг Ступиной по ее указанию «опознал» найденное тело как жену, вводя в заблуждение правоохранителей.

Более десятка лет в тени закона

После инсценировки Ступина вернулась в Астраханскую область и вела скрытный образ жизни более 13 лет. Все это время она избегала контактов с органами правопорядка, умело маскируясь и поддерживая видимость «обычной жизни».

За это время о местонахождении экс-чиновницы практически ничего не было известно.

Следственные органы только сейчас смогли восстановить ее местонахождение и этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания.

Новые проверки и возможные связи с преступлениями

Следственный комитет России уже дал предварительную оценку попытке инсценировки смерти. Кроме того, проверяется возможная причастность Ступиной к более ранним тяжким преступлениям.

В частности, речь идет о расследовании убийства двух жителей Астраханской области в 2010 году.

Один из погибших, по данным следствия, обналичивал средства, похищенные из бюджета Министерства ЖКХ региона.

Итог

История Марианны Ступиной стала уникальным примером того, как высокопоставленный чиновник пытался обмануть правоохранительные органы на протяжении более десятилетия. Сейчас бывшая замминистра предстоит отбывать реальный срок, а правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств ее преступной деятельности.