18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.02.2026, 15:56

Какие боли можно облегчить с помощью иглоукалывания

Новости Мира 0 227

Офисные работники, проводящие большую часть дня за компьютером, часто сталкиваются с болями в шее, середине спины и пояснице. Стандартные методы лечения — таблетки, мази или физиотерапия — не всегда дают желаемый эффект. В таких случаях на помощь могут прийти альтернативные методы, среди которых особенно выделяется иглоукалывание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Газета.Ru»
Фото: «Газета.Ru»

По словам иглорефлексотерапевта Сергея Паршина, данная методика наиболее эффективно помогает при болях в шейном и поясничном отделах позвоночника.

Механизм действия иглоукалывания: как уменьшается боль

Доктор Паршин поясняет, что иглоукалывание действует на нескольких уровнях, снижая болевую чувствительность:

  1. Периферический уровень – иглоукалывание повышает порог возбудимости болевых рецепторов. Это делает их менее чувствительными и снижает восприятие боли.

  2. Спинальный уровень – процедура угнетает прохождение болевых импульсов через спинной мозг, из-за чего сигналы становятся менее интенсивными при поступлении в головной мозг.

  3. Центральный уровень – стимуляция определенных структур мозга вызывает торможение болевых сигналов по естественным нервным путям, усиливая обезболивающий эффект.

  4. Гормональный эффект – иглоукалывание стимулирует выработку морфиноподобных веществ, усиливающих естественное обезболивание организма.

Таким образом, метод работает комплексно: уменьшает болевую чувствительность, замедляет передачу сигналов боли и повышает выработку естественных обезболивающих веществ.

Расслабляющее воздействие на мышцы

Кроме обезболивания, иглоукалывание оказывает выраженный расслабляющий эффект на мышцы, особенно в проблемных зонах.

«Процедура позволяет мышцам разрядиться, снять спазмы и напряжение», — отмечает Паршин.

Особенности техники иглоукалывания

Иглорефлексотерапевт выделяет несколько ключевых моментов своей методики:

  • Использование крупных игл – по словам врача, лучше использовать одну длинную иглу, которая проходит через все биоактивные точки, чем «втыкать» десятки маленьких игл.

  • Тактика малого укола – врач воздействует не только на точки, находящиеся непосредственно в зоне боли, но и на удаленные акупунктурные точки. Это позволяет достичь более выраженного обезболивающего эффекта при минимальном числе уколов.

«Мне удобнее работать одной крупной иглой, чем по 50–60 маленьких. Это менее травматично и более эффективно», — объясняет специалист.

Когда стоит обратиться к иглорефлексотерапевту

Иглоукалывание может быть особенно полезным при хронических болях, связанных с длительным сидением, перенапряжением мышц или стрессом. Метод подходит не только для снятия боли, но и для улучшения общего тонуса и расслабления организма.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь