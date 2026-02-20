Какие боли можно облегчить с помощью иглоукалывания

Офисные работники, проводящие большую часть дня за компьютером, часто сталкиваются с болями в шее, середине спины и пояснице. Стандартные методы лечения — таблетки, мази или физиотерапия — не всегда дают желаемый эффект. В таких случаях на помощь могут прийти альтернативные методы, среди которых особенно выделяется иглоукалывание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам иглорефлексотерапевта Сергея Паршина, данная методика наиболее эффективно помогает при болях в шейном и поясничном отделах позвоночника.
Доктор Паршин поясняет, что иглоукалывание действует на нескольких уровнях, снижая болевую чувствительность:
Периферический уровень – иглоукалывание повышает порог возбудимости болевых рецепторов. Это делает их менее чувствительными и снижает восприятие боли.
Спинальный уровень – процедура угнетает прохождение болевых импульсов через спинной мозг, из-за чего сигналы становятся менее интенсивными при поступлении в головной мозг.
Центральный уровень – стимуляция определенных структур мозга вызывает торможение болевых сигналов по естественным нервным путям, усиливая обезболивающий эффект.
Гормональный эффект – иглоукалывание стимулирует выработку морфиноподобных веществ, усиливающих естественное обезболивание организма.
Таким образом, метод работает комплексно: уменьшает болевую чувствительность, замедляет передачу сигналов боли и повышает выработку естественных обезболивающих веществ.
Кроме обезболивания, иглоукалывание оказывает выраженный расслабляющий эффект на мышцы, особенно в проблемных зонах.
«Процедура позволяет мышцам разрядиться, снять спазмы и напряжение», — отмечает Паршин.
Иглорефлексотерапевт выделяет несколько ключевых моментов своей методики:
Использование крупных игл – по словам врача, лучше использовать одну длинную иглу, которая проходит через все биоактивные точки, чем «втыкать» десятки маленьких игл.
Тактика малого укола – врач воздействует не только на точки, находящиеся непосредственно в зоне боли, но и на удаленные акупунктурные точки. Это позволяет достичь более выраженного обезболивающего эффекта при минимальном числе уколов.
«Мне удобнее работать одной крупной иглой, чем по 50–60 маленьких. Это менее травматично и более эффективно», — объясняет специалист.
Иглоукалывание может быть особенно полезным при хронических болях, связанных с длительным сидением, перенапряжением мышц или стрессом. Метод подходит не только для снятия боли, но и для улучшения общего тонуса и расслабления организма.
