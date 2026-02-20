Какие боли можно облегчить с помощью иглоукалывания

Офисные работники, проводящие большую часть дня за компьютером, часто сталкиваются с болями в шее, середине спины и пояснице. Стандартные методы лечения — таблетки, мази или физиотерапия — не всегда дают желаемый эффект. В таких случаях на помощь могут прийти альтернативные методы, среди которых особенно выделяется иглоукалывание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Газета.Ru»

По словам иглорефлексотерапевта Сергея Паршина, данная методика наиболее эффективно помогает при болях в шейном и поясничном отделах позвоночника.

Механизм действия иглоукалывания: как уменьшается боль

Доктор Паршин поясняет, что иглоукалывание действует на нескольких уровнях, снижая болевую чувствительность:

Периферический уровень – иглоукалывание повышает порог возбудимости болевых рецепторов. Это делает их менее чувствительными и снижает восприятие боли. Спинальный уровень – процедура угнетает прохождение болевых импульсов через спинной мозг, из-за чего сигналы становятся менее интенсивными при поступлении в головной мозг. Центральный уровень – стимуляция определенных структур мозга вызывает торможение болевых сигналов по естественным нервным путям, усиливая обезболивающий эффект. Гормональный эффект – иглоукалывание стимулирует выработку морфиноподобных веществ, усиливающих естественное обезболивание организма.

Таким образом, метод работает комплексно: уменьшает болевую чувствительность, замедляет передачу сигналов боли и повышает выработку естественных обезболивающих веществ.

Расслабляющее воздействие на мышцы

Кроме обезболивания, иглоукалывание оказывает выраженный расслабляющий эффект на мышцы, особенно в проблемных зонах.

«Процедура позволяет мышцам разрядиться, снять спазмы и напряжение», — отмечает Паршин.

Особенности техники иглоукалывания

Иглорефлексотерапевт выделяет несколько ключевых моментов своей методики:

Использование крупных игл – по словам врача, лучше использовать одну длинную иглу, которая проходит через все биоактивные точки, чем «втыкать» десятки маленьких игл.

Тактика малого укола – врач воздействует не только на точки, находящиеся непосредственно в зоне боли, но и на удаленные акупунктурные точки. Это позволяет достичь более выраженного обезболивающего эффекта при минимальном числе уколов.

«Мне удобнее работать одной крупной иглой, чем по 50–60 маленьких. Это менее травматично и более эффективно», — объясняет специалист.

Когда стоит обратиться к иглорефлексотерапевту

Иглоукалывание может быть особенно полезным при хронических болях, связанных с длительным сидением, перенапряжением мышц или стрессом. Метод подходит не только для снятия боли, но и для улучшения общего тонуса и расслабления организма.