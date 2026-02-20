Умер геолог Александр Авдонин, нашедший останки семьи Романовых

На 94-м году жизни скончался доктор геолого-минералогических наук Александр Авдонин — ученый, сыгравший ключевую роль в обнаружении места захоронения останков последней российской императорской семьи. О его смерти сообщил Свердловский областной краеведческий музей, с которым была тесно связана его научная и просветительская деятельность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: архив семьи Романовых/Свердловский областной краеведческий музей

Причины смерти в официальном сообщении не уточняются.

Прощание и похороны назначены на 22 февраля. Церемония пройдет в селе Курганово Свердловской области, где ученый жил в последние годы.

От геологии — к историческому расследованию

Александр Авдонин был признанным специалистом в области геолого-минералогических наук. Однако широкую известность ему принесла не только академическая деятельность, но и участие в одном из самых значимых исторических открытий XX века.

В 1979 году он совместно с писателем и сценаристом Гелий Рябов обнаружил предполагаемое место сокрытия останков семьи последнего российского императора — Николай II.

На тот момент информация о находке держалась в строжайшей тайне. В условиях советской эпохи подобные исследования могли вызвать серьезные последствия, поэтому сведения о раскопках не предавались огласке в течение 12 лет.

Официальное признание поисков

Лишь в 1991 году поисковые работы получили официальный статус. Для координации исследований был создан Екатеринбургский общественный фонд «Обретение», который занялся дальнейшим изучением найденных останков и организацией научных экспертиз.

Позднее к работе подключились государственные структуры и специалисты различного профиля — от криминалистов до генетиков. Именно эти исследования позволили подтвердить подлинность останков и восстановить картину трагических событий июля 1918 года.

Трагедия в Екатеринбурге и перезахоронение

Семья Николая II была расстреляна в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Долгие десятилетия судьба останков оставалась предметом споров, догадок и исторических расследований.

В результате поисковых работ были обнаружены останки девяти человек. После проведения комплексной экспертизы в 1998 году их перезахоронили в усыпальнице российских императоров — Петропавловский собор в Санкт-Петербурге.

В 2007 году было найдено еще одно захоронение. Экспертиза установила, что обнаруженные останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии — детям Николая II.

Работа в музее и сохранение памяти

С 1993 года Александр Авдонин работал старшим научным сотрудником Свердловского областного краеведческого музея. В 2006 году он стал первым заведующим отделом истории династии Романовых.

По его инициативе был создан Зал памяти династии Романовых в Музее истории и археологии Урала. Позднее экспозиция была расширена и представлена как самостоятельный проект под названием «Дом Романовых и Урал».

Кроме того, в 1993 году фонд «Обретение» совместно с музеем запустил научно-просветительский проект «Романовские чтения». Конференции проходили в Екатеринбурге и Алапаевске вплоть до 2018 года и стали площадкой для обсуждения исторических, архивных и исследовательских материалов, связанных с судьбой императорской семьи.

Наследие исследователя

Александр Авдонин оставил заметный след не только в геологии, но и в исторической науке. Его деятельность способствовала восстановлению исторической справедливости и возвращению обществу одного из наиболее трагичных и значимых эпизодов российской истории.

Он вошел в число людей, благодаря которым были раскрыты обстоятельства гибели семьи последнего императора и установлено место их захоронения — событие, ставшее важной вехой как для науки, так и для общественного сознания.