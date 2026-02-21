18+
20.02.2026, 19:31

Певица Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта

Новости Мира 0 314

Российская певица Слава, настоящее имя которой — Анастасия Сланевская, неожиданно покинула сцену во время концерта в Смоленске, рассказала «Ленте.ру» одна из зрительниц. Причиной резкого завершения выступления стало личное горе артистки, о котором она призналась публике прямо перед исполнением одной из песен, сообщает Lada.kz. 

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Концерт в рамках юбилейного тура

Выступление состоялось 18 февраля в рамках юбилейного тура певицы по городам России. Мероприятие было заявлено как «16+», однако, по словам посетителей, поведение артистки на сцене шокировало часть публики.

«Мы заплатили 6,5 тысячи рублей за билет. Большая часть концерта шла под фонограмму, но это не самое главное», — отметила одна из зрительниц.

Эмоции на сцене и нецензурная лексика

По словам очевидцев, Слава несколько раз использовала нецензурную лексику прямо в микрофон. Так, во время первого спотыкания артистка громко выругалась, а через некоторое время вновь произнесла мат.

«Через 1 час 20 минут она просто посередине песни ушла со сцены и больше не вернулась», — рассказала зрительница.

Перед этим певица поделилась с публикой, что в ее жизни произошло «какое-то горе». Она начала исполнять одну из песен, но не смогла сдержать эмоций и расплакалась, после чего снова ушла, сопровождая это нецензурными словами.

Зрители в замешательстве

После ухода Славы зал около 20 минут сидел в ожидании возвращения артистки, однако никаких объяснений не последовало. На сцену вышли лишь сопровождающие музыканты, которые без слов начали складывать инструменты.

«Ни организаторы, ни концертный директор, никто не вышел к зрителям. Никаких извинений не было», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

