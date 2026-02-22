США ввели визовые санкции против некоторых граждан Узбекистана

Соединенные Штаты объявили о введении визовых ограничений для ряда граждан Узбекистана, которых подозревают в организации нелегальной иммиграции. Информация поступила из официального пресс-релиза Государственного департамента США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters

По данным ведомства, речь идет о лицах, причастных к переправке иностранцев, в том числе несовершеннолетних, с целью незаконного попадания на территорию США через аэропорты и транзитные зоны Центральной Америки.

Целенаправленная атака на узбекские компании

Санкции коснулись руководителей и сотрудников двух узбекских фирм, занимающихся оформлением виз. По версии американских властей, компании сознательно предоставляли туристические услуги иностранцам, стремившимся нарушить иммиграционное законодательство США.

«Эти меры направлены на тех, кто системно содействовал незаконной миграции», — отметили в Госдепе.

Благодарность и сотрудничество с Ташкентом

В сообщении также подчеркивается, что США ценят сотрудничество с правительством Узбекистана в борьбе с преступными группами, организующими нелегальный выезд и въезд иностранцев. Сотрудничество охватывает обмен информацией и координацию действий правоохранительных органов.

Дональд Трамп о приоритетах иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп 5 февраля напомнил, что федеральные службы сосредоточены на депортации исключительно «действительно опасных преступников». По его словам, массовые меры против всех нелегальных иммигрантов не являются целью, а приоритет отдается лицам, совершившим серьезные преступления на территории США.