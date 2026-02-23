Можно ли закалить горло мороженым: специалист дал однозначный ответ

Мороженое и холодные напитки традиционно воспринимаются как «враги» горла и частая причина простуды. Однако при грамотном и постепенном подходе холод может работать иначе — как фактор тренировки защитных механизмов. Об этом рассказал врач-отоларинголог Антон Ризаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам специалиста, ключевую роль в устойчивости к инфекциям играет иммунная система, а ее эффективность зависит от базовых условий:
полноценного сна;
достаточного потребления белка, витаминов и микроэлементов;
отсутствия хронического стресса;
общего здорового образа жизни.
Без этой базы никакие методы закаливания не дадут устойчивого результата.
Врач объясняет: холод действительно способен временно ослаблять иммунную защиту. При общем или локальном переохлаждении происходят следующие процессы:
снижается активность лейкоцитов — клеток, отвечающих за иммунный ответ;
ухудшается микроциркуляция крови в тканях;
уменьшается снабжение тканей кислородом и питательными веществами.
В такой момент микроорганизмы получают преимущество перед иммунной системой. Именно поэтому многие инфекции «стартуют» после переохлаждения.
Но это — лишь одна сторона вопроса.
С другой стороны, умеренное и регулярное воздействие неблагоприятных факторов запускает адаптационные механизмы. Организм постепенно усиливает защитные реакции. На этом принципе основаны:
вакцинация;
системное закаливание.
Если охлаждение не чрезмерное и не приводит к выраженному подавлению иммунитета, включаются естественные механизмы адаптации. Со временем формируется устойчивость — как общая, так и локальная, например со стороны слизистой горла.
В результате холод перестает быть пусковым фактором заболевания.
Отвечая на популярный вопрос, врач отмечает: в целом закалить горло мороженым возможно.
Наиболее эффективно, если элементы закаливания присутствуют с раннего возраста. Когда ребенка:
не перегревают чрезмерной одеждой,
не ограничивают излишне в прохладной воде или молоке,
постепенно приучают к умеренным температурным воздействиям,
организм воспринимает холод как привычный фактор и не реагирует на него болезнью.
Излишняя защита от малейшего холода может сыграть обратную роль.
«Тепличные» условия мешают полноценному формированию иммунных реакций. Впоследствии это нередко проявляется:
частыми простудными заболеваниями в детском саду;
повышенной восприимчивостью к инфекциям в школе;
болезненной реакцией на малейшее переохлаждение.
Во взрослом возрасте закаливание также возможно, но требует строгого соблюдения двух принципов:
Нельзя резко переходить к экстремально холодным воздействиям.
Эпизодическое «героическое» поедание мороженого в мороз не формирует устойчивости.
Организму необходимо время для адаптации. Попытки получить быстрый результат чаще приводят к болезни, а не к укреплению иммунитета.
Отдельное внимание врач уделяет пациентам с хроническим тонзиллитом.
При этом заболевании небные миндалины:
теряют способность к самоочищению;
в их лакунах скапливаются остатки пищи;
формируются казеозные пробки (тонзиллолиты);
поддерживается постоянный очаг инфекции.
В таких условиях даже незначительное переохлаждение может спровоцировать обострение.
Людям с хроническим тонзиллитом обычно советуют:
проходить курсы лечения 1–2 раза в год;
проводить промывание лакун миндалин;
использовать физиотерапию.
Если миндалины утрачивают защитную функцию и становятся постоянным источником инфекции, врач может рекомендовать их удаление. Решение принимается индивидуально — на основании клинической картины и результатов обследования.
По словам специалиста, удаление нефункционирующих миндалин не приводит к ослаблению иммунной системы.
Их защитные функции берут на себя другие элементы лимфоидной ткани:
язычная миндалина;
трубные миндалины;
глоточная миндалина.
Более того, адаптационные процессы нередко запускаются еще до операции — в тот период, когда пораженные миндалины уже не выполняют свою защитную роль.
Холодные напитки и мороженое действительно могут способствовать закаливанию горла — при соблюдении нескольких условий:
постепенность;
регулярность;
отсутствие острых воспалительных процессов;
контроль хронических заболеваний.
Иначе говоря, вопрос не в самом мороженом, а в грамотном подходе к температурным нагрузкам и общем состоянии иммунной системы.
