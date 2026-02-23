Можно ли закалить горло мороженым: специалист дал однозначный ответ

Мороженое и холодные напитки традиционно воспринимаются как «враги» горла и частая причина простуды. Однако при грамотном и постепенном подходе холод может работать иначе — как фактор тренировки защитных механизмов. Об этом рассказал врач-отоларинголог Антон Ризаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock

По словам специалиста, ключевую роль в устойчивости к инфекциям играет иммунная система, а ее эффективность зависит от базовых условий:

полноценного сна;

достаточного потребления белка, витаминов и микроэлементов;

отсутствия хронического стресса;

общего здорового образа жизни.

Без этой базы никакие методы закаливания не дадут устойчивого результата.

Почему холод может провоцировать простуду

Врач объясняет: холод действительно способен временно ослаблять иммунную защиту. При общем или локальном переохлаждении происходят следующие процессы:

снижается активность лейкоцитов — клеток, отвечающих за иммунный ответ;

ухудшается микроциркуляция крови в тканях;

уменьшается снабжение тканей кислородом и питательными веществами.

В такой момент микроорганизмы получают преимущество перед иммунной системой. Именно поэтому многие инфекции «стартуют» после переохлаждения.

Но это — лишь одна сторона вопроса.

Адаптация к холоду: как работает закаливание

С другой стороны, умеренное и регулярное воздействие неблагоприятных факторов запускает адаптационные механизмы. Организм постепенно усиливает защитные реакции. На этом принципе основаны:

вакцинация;

системное закаливание.

Если охлаждение не чрезмерное и не приводит к выраженному подавлению иммунитета, включаются естественные механизмы адаптации. Со временем формируется устойчивость — как общая, так и локальная, например со стороны слизистой горла.

В результате холод перестает быть пусковым фактором заболевания.

Можно ли «натренировать» горло мороженым

Отвечая на популярный вопрос, врач отмечает: в целом закалить горло мороженым возможно.

Наиболее эффективно, если элементы закаливания присутствуют с раннего возраста. Когда ребенка:

не перегревают чрезмерной одеждой,

не ограничивают излишне в прохладной воде или молоке,

постепенно приучают к умеренным температурным воздействиям,

организм воспринимает холод как привычный фактор и не реагирует на него болезнью.

Чем опасна «тепличность»

Излишняя защита от малейшего холода может сыграть обратную роль.

«Тепличные» условия мешают полноценному формированию иммунных реакций. Впоследствии это нередко проявляется:

частыми простудными заболеваниями в детском саду;

повышенной восприимчивостью к инфекциям в школе;

болезненной реакцией на малейшее переохлаждение.

Если начинать во взрослом возрасте

Во взрослом возрасте закаливание также возможно, но требует строгого соблюдения двух принципов:

1. Постепенность

Нельзя резко переходить к экстремально холодным воздействиям.

2. Регулярность

Эпизодическое «героическое» поедание мороженого в мороз не формирует устойчивости.

Организму необходимо время для адаптации. Попытки получить быстрый результат чаще приводят к болезни, а не к укреплению иммунитета.

Особая группа риска — люди с хроническим тонзиллитом

Отдельное внимание врач уделяет пациентам с хроническим тонзиллитом.

При этом заболевании небные миндалины:

теряют способность к самоочищению;

в их лакунах скапливаются остатки пищи;

формируются казеозные пробки (тонзиллолиты);

поддерживается постоянный очаг инфекции.

В таких условиях даже незначительное переохлаждение может спровоцировать обострение.

Что рекомендуется

Людям с хроническим тонзиллитом обычно советуют:

проходить курсы лечения 1–2 раза в год;

проводить промывание лакун миндалин;

использовать физиотерапию.

Если миндалины утрачивают защитную функцию и становятся постоянным источником инфекции, врач может рекомендовать их удаление. Решение принимается индивидуально — на основании клинической картины и результатов обследования.

Ослабляет ли удаление миндалин иммунитет

По словам специалиста, удаление нефункционирующих миндалин не приводит к ослаблению иммунной системы.

Их защитные функции берут на себя другие элементы лимфоидной ткани:

язычная миндалина;

трубные миндалины;

глоточная миндалина.

Более того, адаптационные процессы нередко запускаются еще до операции — в тот период, когда пораженные миндалины уже не выполняют свою защитную роль.

Главный вывод

Холодные напитки и мороженое действительно могут способствовать закаливанию горла — при соблюдении нескольких условий:

постепенность;

регулярность;

отсутствие острых воспалительных процессов;

контроль хронических заболеваний.

Иначе говоря, вопрос не в самом мороженом, а в грамотном подходе к температурным нагрузкам и общем состоянии иммунной системы.