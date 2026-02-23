Секрет здоровья сердца кроется в пустом желудке перед сном

Новое исследование ученых из Северо-Западного университета США показало, что голодание перед сном может положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ, особенно у людей с избыточным весом. Результаты были опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В рамках рандомизированного клинического исследования приняли участие 39 человек в возрасте от 36 до 75 лет с избыточной массой тела или ожирением.
Участников разделили на две группы:
Интервенционная группа: продлевала ночной период без еды минимум на три часа в течение 7,5 недель.
Контрольная группа: придерживалась привычного режима питания.
Результаты показали, что у участников, которые дольше воздерживались от пищи перед сном:
Диастолическое артериальное давление снижалось более выраженно ночью.
Улучшались второстепенные показатели:
утренняя переносимость глюкозы,
ночная частота сердечных сокращений,
вариабельность сердечного ритма,
уровень кортизола.
При этом чувствительность к инсулину значимо не изменилась.
Исследователи отмечают: во время сна организм естественно находится в состоянии голодания. Продление этого периода в гармонии с биологическими ритмами помогает улучшить координацию работы сердца, обмена веществ и качество сна.
По мнению ученых, такой режим питания особенно актуален для людей с повышенным риском кардиометаболических заболеваний.
Однако они подчеркивают: чтобы подтвердить долгосрочные эффекты, необходимы более масштабные исследования.
