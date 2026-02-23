18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.02.2026, 13:49

Секрет здоровья сердца кроется в пустом желудке перед сном

Новости Мира

Новое исследование ученых из Северо-Западного университета США показало, что голодание перед сном может положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ, особенно у людей с избыточным весом. Результаты были опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Продление ночного голодания: эксперимент на людях

В рамках рандомизированного клинического исследования приняли участие 39 человек в возрасте от 36 до 75 лет с избыточной массой тела или ожирением.

Участников разделили на две группы:

  • Интервенционная группа: продлевала ночной период без еды минимум на три часа в течение 7,5 недель.

  • Контрольная группа: придерживалась привычного режима питания.

Как сердце реагирует на вечернее голодание

Результаты показали, что у участников, которые дольше воздерживались от пищи перед сном:

  • Диастолическое артериальное давление снижалось более выраженно ночью.

  • Улучшались второстепенные показатели:

    • утренняя переносимость глюкозы,

    • ночная частота сердечных сокращений,

    • вариабельность сердечного ритма,

    • уровень кортизола.

При этом чувствительность к инсулину значимо не изменилась.

Почему это работает

Исследователи отмечают: во время сна организм естественно находится в состоянии голодания. Продление этого периода в гармонии с биологическими ритмами помогает улучшить координацию работы сердца, обмена веществ и качество сна.

Кому это может быть полезно

По мнению ученых, такой режим питания особенно актуален для людей с повышенным риском кардиометаболических заболеваний.

Однако они подчеркивают: чтобы подтвердить долгосрочные эффекты, необходимы более масштабные исследования.

