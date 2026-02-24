В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Вучича

В Сербии произошла резонансная операция правоохранительных органов: в городе Кралево, примерно в 200 километрах к юго-западу от Белграда, полиция совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации задержала двух мужчин, подозреваемых в подготовке покушения на президента республики Александра Вучича и членов его семьи, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik

По данным МВД Сербии, подозреваемые, мужчины 1975 и 1983 годов рождения, в течение последних месяцев планировали насильственную смену власти. Правоохранители утверждают, что с декабря 2025 по февраль 2026 года они обсуждали действия, направленные на свержение высших органов власти, приобретение оружия и нападение на президента, его супругу и детей, а также на сотрудников МВД. Целью было лишение жизни представителей государственной верхушки, что квалифицируется как попытка «нападения на конституционный порядок».

Задержание и дальнейшие шаги следствия

По информации пресс-службы МВД, подозреваемые были задержаны на 48 часов, после чего дело передано в высшую прокуратуру Кралево. Пока не сообщается, были ли обнаружены у мужчин оружие, транспортные средства или специализированное оборудование. Операция стала результатом совместной работы полиции и контрразведки, что подчеркивает серьёзность угрозы, исходившей от задержанных.

История угроз и покушений на Вучича

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял о постоянных угрозах в свой адрес. В прошлом он упоминал о тысячах заявлений в интернете, намекающих на подготовку покушений. Тем не менее за время правления Вучича и Сербской прогрессивной партии, начиная с 2012 года, не было ни одного завершенного судебного процесса с конкретными обвиняемыми по делу о вооруженном нападении на президента. Этот случай стал первым серьезным официально зарегистрированным расследованием с реальными задержанными.

Реакция общества и политическая подоплека

Задержание вызвало широкий резонанс в сербском обществе и медиа. Эксперты отмечают, что подобные действия могут быть частью более широкой попытки дестабилизации политической ситуации в стране. В то же время власти подчеркивают, что оперативные меры позволили предотвратить трагедию и сохранить безопасность президента и его семьи.

Событие вновь поднимает вопросы о внутренней безопасности Сербии, уязвимости политических лидеров и значении эффективной работы спецслужб в предотвращении угроз национальной стабильности.