ЕС утвердил новые правила депортации беженцев в третьи страны

Новости Мира 0 316

Европейский союз официально утвердил комплекс новых мер, касающихся депортации беженцев и пересмотра подходов к предоставлению международной защиты. Эти изменения включают введение первого общеевропейского списка безопасных стран происхождения и уточнение концепции безопасной третьей страны. Решения направлены на унификацию процедур и повышение эффективности миграционной системы в странах-членах ЕС, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: guideconsultants.com
Фото: guideconsultants.com

Первый общеевропейский список безопасных стран происхождения

Впервые на уровне Евросоюза создан официальный список стран, происхождение граждан которых считается «безопасным» для подачи заявлений о предоставлении международной защиты. В этот перечень вошли Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Косово, Марокко и Тунис.

Создание списка позволит государствам-членам более оперативно и последовательно рассматривать заявления о предоставлении убежища, снижая нагрузку на национальные миграционные службы и ускоряя процесс принятия решений. По данным Европейского совета, список будет регулярно пересматриваться с учётом изменений в политической и социальной ситуации в странах происхождения.

Пересмотр концепции безопасной третьей страны

Одновременно с созданием списка безопасных стран пересмотрена концепция безопасной третьей страны. Теперь государства ЕС смогут отклонять заявления о предоставлении убежища как неприемлемые, если лицо, ищущее защиту, могло бы обратиться за международной защитой в другой стране, не входящей в Евросоюз, которая считается безопасной для него.

Новые правила расширяют основания для признания заявлений неприемлемыми, что даёт странам-членам больше гибкости и контроля в рассмотрении миграционных потоков. Согласно законодательству, применение концепции безопасной третьей страны может происходить в нескольких сценариях:

  • если между заявителем и безопасной третьей страной существует связь, при этом наличие этой связи больше не является обязательным условием;

  • если лицо проезжало транзитом через безопасную страну до прибытия в ЕС;

  • при наличии официального соглашения или договорённости с безопасной третьей страной.

Исключения для стран-кандидатов на вступление в ЕС

В список безопасных стран происхождения также включаются страны-кандидаты на членство в ЕС. Однако для таких государств предусмотрены исключения: если в стране сложилась ситуация международного или внутреннего вооружённого конфликта, если ЕС принял ограничительные меры по вопросам основных прав и свобод, либо если доля положительных решений по заявлениям о международной защите превышает 20% в странах-членах ЕС.

Таким образом, Европейский союз формирует более строгую и стандартизированную систему оценки заявлений о предоставлении убежища, одновременно учитывая безопасность и права граждан третьих стран. Эти изменения могут существенно повлиять на миграционную политику как в ЕС, так и в странах-кандидатах на членство, а также на стратегию стран происхождения мигрантов.

