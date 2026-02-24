18+
24.02.2026, 09:56

ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму

Новости Мира

Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, оказался в центре уголовного расследования по делу о содействии терроризму. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на материалы Федеральной службы безопасности России, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: @TuckerCarlsonNetwork / Telegram
Фото: @TuckerCarlsonNetwork / Telegram

Уголовное дело против руководителя Telegram

Согласно статье издания, действия Дурова расследуются по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности.

Материал указывает, что в рамках дела проверяются действия руководства мессенджера, которые могли способствовать распространению террористических и экстремистских материалов.

Масштаб преступной активности через Telegram

По данным «РГ», с 2022 года через Telegram было совершено более 153 тыс. преступлений, из которых примерно 33 тыс. связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью. Среди них — организация взрывов, поджогов и нападений.

ФСБ при этом предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер, говорится в публикации.

Примеры использования мессенджера террористами

В материале приводятся конкретные случаи:

  • Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» координировали свои действия через Telegram.

  • Лица, готовившие покушения на российских военных корреспондентов и военных, использовали мессенджер для анализа информации о родных, маршрутах передвижения и распорядке дня предполагаемых жертв.

Игнорирование запросов Роскомнадзора

Статья отмечает, что команда Telegram не ответила на более чем 150 тыс. обращений Роскомнадзора, в которых требовалось удалить противоправный контент.

По мнению российских властей, это свидетельствует о неэффективности мер по предотвращению использования платформы для экстремистских целей.

