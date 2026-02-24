18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.02.2026, 12:19

В Сочи штормовой волной выбило окна ресторана и смыло посетителей (видео)

Новости Мира 0 443

В Сочи стихия проявила себя с необычайной силой: штормовая волна буквально выбила окна прибрежного ресторана и на несколько секунд смыла находившихся там посетителей. Инцидент произошёл в популярном заведении у побережья, и кадры происшествия уже распространяются в Telegram-канале «ЧП Сочи», вызывая волну обсуждений в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео
Кадр из видео

По информации очевидцев, в момент удара стихии в ресторане находилась семья — отец с ребёнком. Мощный напор воды мгновенно накрыл зал, сметая людей с мест, однако, к счастью, никто не получил травм. Спасатели и сотрудники заведения быстро помогли посетителям выбраться из опасной зоны, и серьёзных последствий удалось избежать. Этот эпизод стал ещё одним напоминанием о непредсказуемой силе природы на побережье Чёрного моря.

Экстремальные погодные явления в других регионах России

События в Сочи — лишь часть масштабных погодных катастроф, происходящих в стране. Так, в Анадыре снежный шторм полностью парализовал движение транспортных средств и сорвал крыши с нескольких зданий. Местные жители столкнулись с мощной пургой и ветром, достигающим 40 м/с. Дороги оказались буквально засыпаны снегом, что делало движение автомобилей невозможным, а пешеходам приходилось цепляться за столбы и ограждения, чтобы не быть снесёнными порывами ветра.

Особенно пострадали улицы Строителей и Партизанской, где ветер и снег причинили значительные повреждения домам. Власти города были вынуждены закрыть школы и изменить режим работы транспорта. Вместо обычных автобусов на линии были выведены специализированные «вахтовки», предназначенные для перевозки людей в труднодоступные районы, где условия становятся особенно опасными во время шторма.

Погода, которая не оставляет шансов

Эксперты отмечают, что подобные экстремальные погодные явления становятся всё более частыми и интенсивными. Сочетание сильного ветра, высоких волн и снежных бурь создаёт угрозу для жителей прибрежных и северных регионов, требуя повышенной готовности служб спасения и органов местной власти. Очевидно, что изменение климата усиливает влияние природных катастроф, превращая даже обычные зимние и весенние штормы в события чрезвычайной опасности.

События в Сочи и Анадыре наглядно демонстрируют, насколько быстро непогода может перерасти в реальную угрозу для людей и инфраструктуры, заставляя население быть максимально внимательным и готовым к экстремальным ситуациям.

