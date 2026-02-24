Почему холодильник побеждает: тайные враги похудения, о которых молчат диетологи

Даже при идеально сбалансированном рационе лишний вес может не уходить — и виновником этого часто становится хронический стресс . Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан, сообщает Lada.kz.

Фото: 5-tv.ru

По его словам, когда мозг перегружен, человеку не до подсчета калорий и планирования диеты. Организм ищет быстрое облегчение, а самое доступное — это еда. Особенно сладкая и жирная, которая мгновенно повышает уровень гормонов счастья — дофамина и серотонина.

«Мозгу нужна быстрая награда, а не брокколи. Сладкое и жирное делают полегче. Еда — это доступный и социально приемлемый способ себя пожалеть», — объяснил эксперт.

Как стресс превращает организм в «жироносца»

Нутрициолог подробно рассказал о физиологии: при стрессе тело включает режим «опасность, выжить, сохранить энергию». Уровень кортизола повышается, и организм начинает откладывать жир, особенно в области живота, подозревая, что настали «трудные времена».

Кроме того, колебания глюкозы в крови провоцируют тягу к сладкому: сначала организм выбрасывает сахар для борьбы со стрессом, потом следует спад, и снова возникает чувство голода.

Так формируется привычка: стресс → еда → временное облегчение. Если человек длительное время так реагирует, этот механизм срабатывает автоматически, даже без реального голода.

Недосып и гормональный хаос

Недостаток сна усиливает проблему:

Меньше лептина — гормона сытости, что делает сложным ощущение удовлетворения после еды.

Больше грелина — гормона голода, который подталкивает к перекусам.

В результате утром человек чувствует усталость, днем ищет кофе и быстрые перекусы, а к вечеру снова — голод и желание «заесть стресс».

Еда как симптом, а не причина

Брабечан подчёркивает, что часто дело не в еде, а в том, что стоит за ней: перегрузка, недостаток отдыха, сложные отношения, работа. Еда здесь выступает симптомом стресса, а не его источником.

«Если вечерние срывы стали системой, разговор с психологом — это не слабость, а нормальный шаг. Полностью перестать заедать стресс не нужно: печенька после тяжелого дня — нормально. Важно, чтобы это был осознанный выбор, а не автопилот», — заключил тренер.

Вывод: похудение — это не только про калории

Путь к здоровому весу лежит через управление стрессом и восстановление сна, а не только через диету и спорт. Осознанность в питании и забота о психическом здоровье становятся главным оружием против лишнего веса.