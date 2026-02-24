18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.02.2026, 13:41

Почему холодильник побеждает: тайные враги похудения, о которых молчат диетологи

Новости Мира 0 277

Даже при идеально сбалансированном рационе лишний вес может не уходить — и виновником этого часто становится хронический стресс. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан, сообщает Lada.kz. 

Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru

По его словам, когда мозг перегружен, человеку не до подсчета калорий и планирования диеты. Организм ищет быстрое облегчение, а самое доступное — это еда. Особенно сладкая и жирная, которая мгновенно повышает уровень гормонов счастья — дофамина и серотонина.

«Мозгу нужна быстрая награда, а не брокколи. Сладкое и жирное делают полегче. Еда — это доступный и социально приемлемый способ себя пожалеть», — объяснил эксперт.

Как стресс превращает организм в «жироносца»

Нутрициолог подробно рассказал о физиологии: при стрессе тело включает режим «опасность, выжить, сохранить энергию». Уровень кортизола повышается, и организм начинает откладывать жир, особенно в области живота, подозревая, что настали «трудные времена».

Кроме того, колебания глюкозы в крови провоцируют тягу к сладкому: сначала организм выбрасывает сахар для борьбы со стрессом, потом следует спад, и снова возникает чувство голода.

Так формируется привычка: стресс → еда → временное облегчение. Если человек длительное время так реагирует, этот механизм срабатывает автоматически, даже без реального голода.

Недосып и гормональный хаос

Недостаток сна усиливает проблему:

  • Меньше лептина — гормона сытости, что делает сложным ощущение удовлетворения после еды.

  • Больше грелина — гормона голода, который подталкивает к перекусам.

В результате утром человек чувствует усталость, днем ищет кофе и быстрые перекусы, а к вечеру снова — голод и желание «заесть стресс».

Еда как симптом, а не причина

Брабечан подчёркивает, что часто дело не в еде, а в том, что стоит за ней: перегрузка, недостаток отдыха, сложные отношения, работа. Еда здесь выступает симптомом стресса, а не его источником.

«Если вечерние срывы стали системой, разговор с психологом — это не слабость, а нормальный шаг. Полностью перестать заедать стресс не нужно: печенька после тяжелого дня — нормально. Важно, чтобы это был осознанный выбор, а не автопилот», — заключил тренер.

Вывод: похудение — это не только про калории

Путь к здоровому весу лежит через управление стрессом и восстановление сна, а не только через диету и спорт. Осознанность в питании и забота о психическом здоровье становятся главным оружием против лишнего веса.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь