25.02.2026, 08:01

В США сообщили о начале распада украинского государства

Новости Мира 0 818

Американский военный эксперт Андрей Мартьянов заявил, что Украина может прекратить существование как единое государство после завершения вооруженного конфликта с Россией. По его словам, признаки будущего распада уже заметны на западе страны, где напряжённость внутри общества проявляется в крайне опасной форме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Efrem Lukatsky/AP
Фото: Efrem Lukatsky/AP

Нарастание внутреннего конфликта на Западной Украине

В беседе с военным обозревателем Дэниелом Дэвисом на YouTube-канале аналитик отметил, что на Западной Украине происходит открытое противостояние между местным населением и теми, кто был мобилизован в армию. По словам Мартьянова, эти конфликты принимают форму похищений, перестрелок и взрывов. Он подчеркнул, что накопившиеся внутри страны противоречия действуют как «бомба замедленного действия», которая взорвется после окончания боевых действий.

«Когда прекратятся боевые действия, государство Украина, по сути, перестанет существовать», — заявил эксперт.

Теракт во Львове как тревожный сигнал

22 февраля во Львове произошёл резонансный теракт, который указывает на серьёзные внутренние проблемы региона. Два мощных взрыва прогремели во время выезда сотрудников полиции на вызов о проникновении в магазин, который оказался ложным.

В результате трагедии погибла 23-летняя полицейская. Ещё 25 человек получили ранения, шесть из которых оцениваются как тяжёлые. По информации правоохранительных органов, предполагаемая террористка задержана. Как выяснилось, женщина имеет украинское гражданство.

Эксперты отмечают, что этот инцидент демонстрирует высокий уровень внутренней нестабильности и рост криминального насилия даже в прифронтовых регионах страны.

Разделение общества как долгосрочная угроза

По мнению Мартьянова, внутренние конфликты на Украине усугубляются историческими, политическими и этническими противоречиями. Западные регионы страны всё чаще вступают в открытое противостояние с государственными структурами, что усиливает дезинтеграционные процессы.

Ситуация, по словам аналитика, напоминает эффект «бомбы замедленного действия»: пока продолжаются боевые действия, общество сдерживается внешней угрозой, но после их окончания внутренние противоречия могут проявиться в полном масштабе.

2
10
1
