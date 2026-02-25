Препараты от головной боли и железо негативно влияют на здоровье печени

Современные препараты, которые мы привыкли считать безопасными и повседневными — обезболивающие и препараты железа, — могут оказывать скрытое негативное влияние на печень. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, подчеркнув, что привычные лекарства требуют внимательного подхода и контроля, сообщает Lada.kz.
Многие люди регулярно принимают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) для борьбы с головной болью или болью в суставах. Карпенко отмечает, что частый прием этих препаратов, особенно несколько раз в неделю, может создавать риски, которые чаще всего остаются незамеченными.
«НПВС воздействуют на печень и почки, но основная опасность — повреждение слизистой желудка, которое может привести к эрозиям, язвам и даже кровотечениям. Для людей с анемией такие осложнения особенно опасны», — предупреждает врач.
По его словам, регулярный контроль и корректировка дозировки могут существенно снизить риски, однако без этого привычка к обезболивающим становится потенциальной угрозой для здоровья.
Препараты железа, широко применяемые при анемии, также могут оказывать влияние на печень, если их принимать без контроля. Карпенко пояснил, что соблюдение назначений врача, регулярное прохождение анализов крови и контроль уровня железа значительно снижают риск перегрузки печени.
«При правильной терапии вероятность того, что печень пострадает от железа, крайне мала. Проблемы возникают лишь при бесконтрольном приеме или превышении доз», — уточнил специалист.
Для своевременного выявления проблем с печенью врачи используют комплекс обследований, включая ультразвуковое исследование и печеночные пробы. Среди основных показателей — трансаминазы АЛТ и АСТ, общий билирубин, щелочная фосфатаза, ГГТ, а также уровень белка и альбумина.
«Эти показатели можно добавить к плановым анализам на гемоглобин и ферритин. Совокупная информация поможет врачу получить полную картину состояния печени и вовремя скорректировать лечение», — советует Карпенко.
Врач напоминает, что даже привычные и кажущиеся безопасными препараты могут иметь долгосрочные последствия, если использовать их без контроля. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, анемией или склонностью к гастритам и язвенной болезни. Регулярные анализы, внимательное отношение к дозировкам и консультации с врачом помогают сохранить здоровье печени и снизить риски, которые часто остаются скрытыми на ранних стадиях.
