Препараты от головной боли и железо негативно влияют на здоровье печени

Современные препараты, которые мы привыкли считать безопасными и повседневными — обезболивающие и препараты железа, — могут оказывать скрытое негативное влияние на печень. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, подчеркнув, что привычные лекарства требуют внимательного подхода и контроля, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

НПВС: привычное средство с подводными камнями

Многие люди регулярно принимают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) для борьбы с головной болью или болью в суставах. Карпенко отмечает, что частый прием этих препаратов, особенно несколько раз в неделю, может создавать риски, которые чаще всего остаются незамеченными.

«НПВС воздействуют на печень и почки, но основная опасность — повреждение слизистой желудка, которое может привести к эрозиям, язвам и даже кровотечениям. Для людей с анемией такие осложнения особенно опасны», — предупреждает врач.

По его словам, регулярный контроль и корректировка дозировки могут существенно снизить риски, однако без этого привычка к обезболивающим становится потенциальной угрозой для здоровья.

Железо: польза и осторожность

Препараты железа, широко применяемые при анемии, также могут оказывать влияние на печень, если их принимать без контроля. Карпенко пояснил, что соблюдение назначений врача, регулярное прохождение анализов крови и контроль уровня железа значительно снижают риск перегрузки печени.

«При правильной терапии вероятность того, что печень пострадает от железа, крайне мала. Проблемы возникают лишь при бесконтрольном приеме или превышении доз», — уточнил специалист.

Как оценить состояние печени

Для своевременного выявления проблем с печенью врачи используют комплекс обследований, включая ультразвуковое исследование и печеночные пробы. Среди основных показателей — трансаминазы АЛТ и АСТ, общий билирубин, щелочная фосфатаза, ГГТ, а также уровень белка и альбумина.

«Эти показатели можно добавить к плановым анализам на гемоглобин и ферритин. Совокупная информация поможет врачу получить полную картину состояния печени и вовремя скорректировать лечение», — советует Карпенко.

Почему важно не игнорировать сигнал организма

Врач напоминает, что даже привычные и кажущиеся безопасными препараты могут иметь долгосрочные последствия, если использовать их без контроля. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, анемией или склонностью к гастритам и язвенной болезни. Регулярные анализы, внимательное отношение к дозировкам и консультации с врачом помогают сохранить здоровье печени и снизить риски, которые часто остаются скрытыми на ранних стадиях.