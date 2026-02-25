18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.02.2026, 09:24

Бурак Озчивит признался в необычном увлечении, которое удивило поклонников

Новости Мира 0 532

Турецкий актер и признанный секс-символ Бурак Озчивит снова привлек внимание общественности, но на этот раз не новыми ролями или романтическими слухами. В интервью для популярного шоу Aleko in my bag актер сделал признание, которое вызвало удивление даже у опытного ведущего: он уже двадцать лет стрижет себя самостоятельно и никогда не расстается со своими ножницами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: kino.mail.ru
Фото: kino.mail.ru

Личная привычка превратилась в ритуал

По словам Озчивита, привычка использовать собственные ножницы появилась еще в юности и с годами приобрела особое значение. Актер подчеркнул, что для него этот процесс не просто способ ухода за внешностью, а своего рода творческий ритуал.

«Я ношу ножницы в сумке, и они всегда со мной. Это стало частью моей повседневной жизни», — рассказал он.

Эта информация особенно удивила зрителей шоу, ведь обычно публичные личности пользуются услугами профессиональных парикмахеров, особенно находясь в центре внимания и на красных дорожках. Но Озчивит решительно отказался от таких привычек, демонстрируя свою независимость и любовь к деталям.

Стрижка как искусство

Актер не ограничивается только визуальной стороной своей жизни. Завершив факультет искусств, он видит в стрижке и живописи единый творческий процесс.

«Для меня ножницы и кисть — это одно и то же. Когда я стригу себя, я ощущаю ту же свободу и творческое выражение, что и при написании картин», — признался он.

Озчивит отметил, что помимо актерской карьеры активно занимается живописью. По его словам, стрижка волос и написание картин — два разных способа самовыражения, которые объединяет внимание к деталям и точность движений.

Общественная реакция и неожиданность откровения

Признание Озчивита мгновенно стало предметом обсуждения в соцсетях. Поклонники и журналисты отметили неожиданный контраст между образом гламурного секс-символа и привычкой заниматься такой бытовой, интимной процедурой самостоятельно. Многие подписчики выразили восхищение дисциплиной и чувством стиля актера, а некоторые даже посчитали его подход к жизни вдохновляющим примером самодостаточности.

Творческая индивидуальность вне экранов

Это интервью еще раз подчеркнуло, что за образом идеального актера скрывается человек с привычками, которые кажутся странными или необычными для массовой аудитории, но глубоко личными и значимыми для него. Бурак Озчивит, обладая звездной внешностью и харизмой, продолжает удивлять не только ролями, но и своим отношением к повседневной жизни, где творчество проявляется в самых неожиданных формах.

