25.02.2026, 12:41

Раскрыто имя нового ухажера Авроры Кибы — влиятельного миллионера из Азербайджана

Новости Мира 0 521

Экс-невеста Григория Лепса, известная своей яркой и активной жизнью в соцсетях, снова в центре внимания. На этот раз разговоры о ней идут не из-за бывших отношений, а благодаря новым романтическим связям. По данным SHOT и Life, сердце Авроры Кибы завоевал Рустам Гаджиев — долларовый миллионер, племянник президента Азербайджана Ильхам Алиев и глава первого коллекторского агентства страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: avrorakiba/Instagram
Фото: avrorakiba/Instagram

День святого Валентина среди элиты: карнавал в Рио и знаменитый пляж Копакабана

Telegram-канал SHOT сообщает, что День святого Валентина Аврора провела в окружении близких к семье Алиевых людей. Вместе с Рустамом Гаджиевым и его братом с супругой она посетила карнавал в Рио-де-Жанейро, танцевала в ярких костюмах на улицах города и фотографировалась на всемирно известном пляже Копакабана.

Такой маршрут, насыщенный впечатлениями и роскошью, подчеркнул новый уровень жизни экс-невесты Григория Лепса, ставшей частью публичного круга международной элиты.

20-летие Авроры: праздник на 30 миллионов рублей

Роскошный праздник в честь 20-летия Авроры Кибы, который состоялся 5 февраля, также привлек внимание СМИ. По данным SHOT, торжество могло быть организовано при финансовой поддержке Рустама Гаджиева. Предполагаемый бюджет мероприятия оценивается в 30 миллионов рублей.

На празднике присутствовали не только близкие друзья и представители шоу-бизнеса, но и лица, связанные с политической элитой Азербайджана, что еще больше подчеркнуло значимость события и влияние нового возлюбленного Кибы.

Семейное дерево Гаджиева: власть, образование и известные фамилии

Рустам Гаджиев происходит из влиятельной семьи. Его отец занимает должность заместителя министра экологии Азербайджана, а мать заведует кафедрой в Бакинском государственном университете. Бабушка Гаджиева была родной сестрой Гейдар Алиев, отца нынешнего президента страны.

Семейные связи подчеркивают статус Гаджиева и создают впечатление, что отношения с Авророй Кибой — это не просто роман, а объединение двух известных и влиятельных миров.

Социальные сети Рустама: спорткары, путешествия и страсть к футболу

Рустам активно ведет свои социальные сети и не скрывает своего статуса. Он публикует фотографии элитных спорткаров, делится впечатлениями от поездок в Токио и на Октоберфест, а также демонстрирует увлечение футболом, болея за «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что Рустам старше Авроры на 16 лет — ему 36 лет. Несмотря на возрастную разницу, пара уже успела совершить множество совместных поездок и публично заявить о своих отношениях.

