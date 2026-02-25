Пользователи Xiaomi, Redmi и Poco массово жалуются на поломки после обновления

Владельцы устройств Xiaomi , Redmi и Poco столкнулись с серьезными проблемами после недавнего обновления фирменной операционной системы HyperOS 3. Пользователи сообщают, что их смартфоны перестают загружаться, зависают в режиме восстановления (Recovery) и становятся полностью недоступными для обычного использования. Информацию об этом публикует профильное издание XiaomiTime, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: newindianexpress.com

Причина сбоев — новая проверка прошивок

По предварительным данным, сбои связаны с усиленной системой проверки региональных прошивок, внедренной в HyperOS 3. Наиболее уязвимыми оказались устройства, на которые была установлена неофициальная «глобальная» версия системы. Такие прошивки часто встречаются на китайских смартфонах, которые были адаптированы под международный рынок либо самостоятельно изменены пользователями для расширения функциональности и экономии при покупке.

Эксперты отмечают, что HyperOS 3 жестко блокирует устройства с несоответствующей региональной конфигурацией. В результате смартфон не может загрузиться в обычном режиме, а попытки восстановить работу через стандартные средства часто оказываются безуспешными.

Как избежать превращения смартфона в «кирпич»

В связи с массовыми жалобами специалисты рекомендуют воздержаться от установки HyperOS 3 до полной проверки версии прошивки. Проверить корректность региональной конфигурации можно через сопоставление IMEI устройства либо с помощью специализированных утилит. Владельцам смартфонов с Fake Global ROM установка обновления может привести к поломке, требующей профессионального вмешательства или полной перепрошивки.

Последствия для пользователей и рынка

Массовые сбои затрагивают сотни тысяч пользователей по всему миру, а риск повреждения устройств создаёт потенциальную волну обращений в сервисные центры. Эксперты советуют всем, кто планирует обновление, внимательно изучить информацию о прошивке и при необходимости дождаться исправленных версий HyperOS 3. Производитель пока не сделал официального заявления по массовым блокировкам, но ожидается, что в ближайшие недели будет выпущено исправление, которое снимет ограничения для устройств с нестандартными прошивками.