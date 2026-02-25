18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 13:43

Пользователи Xiaomi, Redmi и Poco массово жалуются на поломки после обновления

Новости Мира 0 397

Владельцы устройств Xiaomi, Redmi и Poco столкнулись с серьезными проблемами после недавнего обновления фирменной операционной системы HyperOS 3. Пользователи сообщают, что их смартфоны перестают загружаться, зависают в режиме восстановления (Recovery) и становятся полностью недоступными для обычного использования. Информацию об этом публикует профильное издание XiaomiTime, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: newindianexpress.com
Фото: newindianexpress.com

Причина сбоев — новая проверка прошивок

По предварительным данным, сбои связаны с усиленной системой проверки региональных прошивок, внедренной в HyperOS 3. Наиболее уязвимыми оказались устройства, на которые была установлена неофициальная «глобальная» версия системы. Такие прошивки часто встречаются на китайских смартфонах, которые были адаптированы под международный рынок либо самостоятельно изменены пользователями для расширения функциональности и экономии при покупке.

Эксперты отмечают, что HyperOS 3 жестко блокирует устройства с несоответствующей региональной конфигурацией. В результате смартфон не может загрузиться в обычном режиме, а попытки восстановить работу через стандартные средства часто оказываются безуспешными.

Как избежать превращения смартфона в «кирпич»

В связи с массовыми жалобами специалисты рекомендуют воздержаться от установки HyperOS 3 до полной проверки версии прошивки. Проверить корректность региональной конфигурации можно через сопоставление IMEI устройства либо с помощью специализированных утилит. Владельцам смартфонов с Fake Global ROM установка обновления может привести к поломке, требующей профессионального вмешательства или полной перепрошивки.

Последствия для пользователей и рынка

Массовые сбои затрагивают сотни тысяч пользователей по всему миру, а риск повреждения устройств создаёт потенциальную волну обращений в сервисные центры. Эксперты советуют всем, кто планирует обновление, внимательно изучить информацию о прошивке и при необходимости дождаться исправленных версий HyperOS 3. Производитель пока не сделал официального заявления по массовым блокировкам, но ожидается, что в ближайшие недели будет выпущено исправление, которое снимет ограничения для устройств с нестандартными прошивками.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь