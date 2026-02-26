18+
26.02.2026, 06:40

Из-за редкой болезни женщина не может выходить из дома, когда на улице ветер или холодно

Новости Мира 0 287

Жительница Лондона Габриэль Де’Ат оказалась в ситуации, когда обычный зимний день может обернуться многочасовой, а порой и многодневной мучительной болью. Редкое неврологическое заболевание лишило ее возможности спокойно выходить на улицу в холодную и ветреную погоду. По данным издания Mirror, женщина уже несколько лет живет с диагнозами, которые кардинально изменили ее образ жизни, карьеру и психологическое состояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Боль, которую приняли за проблемы с зубами

Первые тревожные симптомы появились в январе 2023 года. Габриэль почувствовала резкую боль в области рта и щек. Сначала она была уверена, что причина — стоматологическая. Женщина неоднократно обращалась к дантистам, проходила лечение, в том числе процедуры по очистке корневых каналов.

Однако обследования показывали, что зубы находятся в хорошем состоянии, а проведенное лечение не приносит облегчения. Несмотря на это, боль продолжала нарастать. Со временем приступы становились настолько интенсивными, что приводили к обморокам и требовали госпитализации.

Месяцы неопределенности и безрезультатных визитов к специалистам лишь усиливали тревогу. По словам самой пациентки, хуже всего было осознание того, что источник боли не удается обнаружить, а состояние постепенно ухудшается.

Диагноз спустя два года: редкая невралгия

Только в мае 2025 года врачи установили точную причину страданий — атипичную тригеминальную невралгию (ATN). Это редкая форма поражения тройничного нерва, при которой возникают внезапные и крайне интенсивные приступы лицевой боли.

Тройничный нерв отвечает за чувствительность лица, и его раздражение может вызывать резкие «прострелы», жжение или давящую боль. В случае Габриэль приступы оказались затяжными и практически не поддающимися стандартной терапии.

Ситуация осложнилась в ноябре 2025 года, когда медики диагностировали у нее еще одно редкое состояние — пароксизмальную гемикранию. Эта форма головной боли проявляется односторонними приступами, затрагивающими область вокруг глаза.

Таким образом, женщина столкнулась сразу с двумя серьезными неврологическими диагнозами, каждый из которых сам по себе способен значительно снизить качество жизни.

Холод и ветер как триггер

Особенно тяжелую реакцию у пациентки вызывает холодный воздух и ветер. Даже кратковременное пребывание на улице зимой способно спровоцировать новый приступ.

По словам Габриэль, боль может длиться несколько дней подряд. Провокаторами становятся не только погодные условия, но и повседневные действия: прием пищи, чистка зубов, прикосновение к лицу. Любое раздражение зоны иннервации тройничного нерва может стать пусковым механизмом.

В результате женщина практически перестала выходить из дома в холодное время года. Зима для нее превратилась в период вынужденной изоляции.

Работа и привычная жизнь — в прошлом

До болезни Габриэль работала косметологом. Однако постоянные приступы боли сделали продолжение карьеры невозможным. Работа в сфере красоты предполагает активное общение, концентрацию и физическую выносливость, чего при хронической боли добиться крайне сложно.

Мать двоих детей признается, что заболевание серьезно ограничило ее социальную активность. Постоянное ожидание нового приступа усиливает тревожность, а стресс, в свою очередь, способен провоцировать очередные эпизоды боли.

Фактически женщина оказалась в замкнутом круге: физическое страдание усиливает эмоциональное напряжение, а психологический стресс — соматические проявления болезни.

Лечение под вопросом и надежда на операцию

По словам пациентки, стандартные обезболивающие препараты оказываются малоэффективными. Возможность хирургического вмешательства в Великобритании пока отклонена из-за сочетания двух диагнозов, что усложняет выбор метода лечения и повышает риски.

В поисках выхода Габриэль инициировала сбор средств на специализированную операцию в США. Предполагаемая стоимость вмешательства составляет около 40 тысяч фунтов стерлингов. Женщина надеется, что операция позволит снизить интенсивность приступов и вернуть ей возможность жить без постоянного страха перед холодным ветром.

История лондонской жительницы подчеркивает, насколько разрушительными могут быть редкие неврологические заболевания. Для нее обычные погодные условия превратились в фактор риска, а простые бытовые действия — в испытание на выносливость. Несмотря на это, она продолжает искать способы облегчить состояние и верит, что современная медицина сможет вернуть ей контроль над собственной жизнью.

