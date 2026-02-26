Названы неожиданные продукты, уничтожающие ваши зубы

Зубная эмаль считается самой прочной частью человеческого организма, однако современный рацион и привычки способны незаметно разрушать её. Врач-ортопед Кристина Савостян, сооснователь сети клиник «Флоренция», подробно рассказала «Газете.Ru» о неожиданных врагах наших зубов и о том, как сохранить здоровую улыбку, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Красители и домашние эксперименты с отбеливанием

Известно, что красное вино, кофе, чай, соевый соус, кетчуп и томатные соусы постепенно окрашивают эмаль, делая её тусклой. Однако, по словам Савостян, настоящую угрозу представляют попытки компенсировать это домашними отбеливающими наборами и агрессивными пастами.

«Их бесконтрольное применение повышает чувствительность зубов», — поясняет специалист. Особенно вредны резкие перепады температуры: горячий кофе, за которым следует холодное мороженое, могут значительно ослабить эмаль.

Твердая пища: любителям хруста стоит быть осторожными

Неочевидным врагом зубов становятся привычки, связанные с твердой едой. Любители орехов в скорлупе, леденцов, ирисок, шоколадной глазури, сушек, гренок, сухариков, чипсов, кукурузных снеков и попкорна рискуют не только повредить здоровые зубы, но и ускорить износ коронок, пломб и брекет-систем.

Савостян подчеркивает: «Такая еда опасна не только для естественных зубов, но и для восстановленных конструкций. Правильный уход и регулярные визиты к стоматологу способны снизить этот риск, но полностью игнорировать потенциальную опасность нельзя».

Сладкие ПП-снеки и маринады: коварные враги эмали

Третий тип продуктов, который многие считают безопасным, на самом деле наносит ощутимый вред зубам. Речь идет о сухофруктах, вымоченных в сиропе, ПП-снеках, уксусе, кислых маринадах и даже свежевыжатых соках. Эти продукты не только окрашивают эмаль, но и ускоряют её истончение, создавая почву для повышенной чувствительности и кариеса.

Профилактика важнее запретов

Любой продукт способен нанести вред ротовой полости, если пренебрегать гигиеной. Слизистая оболочка рта является идеальной средой для размножения бактерий, поэтому регулярная чистка, использование зубной нити и профилактические осмотры у стоматолога — ключ к здоровью зубов и десен.

«Опасна не еда сама по себе, а пренебрежение гигиеной и страх стоматологов», — отмечает Савостян. Своевременная профилактика помогает избежать боли и сохранить улыбку красивой на долгие годы.

Пищевые привычки определяют здоровье зубов

Стоматологические ассоциации утверждают: около 70% пациентов с повышенной чувствительностью зубов сталкиваются с проблемами именно из-за своих пищевых привычек. Поэтому стоит пересмотреть ежедневный рацион, не паниковать, но и не игнорировать сигналы организма.

Начинать профилактику лучше сегодня: ограничение рисков, регулярная чистка и внимательное отношение к привычкам помогут сохранить эмаль крепкой и улыбку яркой.