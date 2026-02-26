Нерешительность принесла американке миллион долларов

В небольшом городе Уодсвуэт, штат Огайо, произошла удивительная история, которая подтверждает, что иногда нерешительность может обернуться удачей. Женщина, заехавшая на местную заправку, выиграла в лотерею миллион долларов (примерно 76,4 миллиона рублей), после того как не смогла сама определиться с выбором лотерейного билета и решила довериться совету продавца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
События разворачивались буквально за несколько минут. Американка подошла к кассе с намерением купить лотерейный билет, однако долго не могла выбрать конкретную игру. В этот момент продавец предложил ей купить мгновенный билет Extreme Millions Scratch-Off стоимостью 30 долларов (около 2,3 тысячи рублей).
По словам женщины, она испытывала сильное сомнение и даже призналась продавцу, что муж может быть недоволен такой дорогой покупкой. Несмотря на колебания, она согласилась довериться чужому выбору. Этот шаг оказался судьбоносным: стерев защитный слой билета, женщина обнаружила, что выиграла миллион долларов.
После победы перед счастливой обладательницей миллиона встал выбор, как получить выигрыш. Она могла получать ежегодные выплаты по 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей) в течение 25 лет, либо сразу забрать половину суммы — 500 тысяч долларов (38,2 миллиона рублей).
Женщина выбрала второй вариант — единовременную выплату. После удержания налогов на руки ей досталось 366 250 долларов (примерно 28 миллионов рублей). Эти деньги победительница планирует потратить на покупку одной или двух машин, а оставшуюся сумму — аккуратно отложить.
Случай из Огайо — лишь одна из множества подобных историй о неожиданных лотерейных победах. В последние годы новости о счастливчиках, выигрывающих миллионы, не редкость. Так, в ноябре 2023 года один игрок выиграл два миллиарда долларов, но его победа сопровождалась попытками оспорить джекпот. Другой миллионер предпочел скрыться в глуши после выигрыша, оставив привычную жизнь позади. А еще один игрок по прозвищу «Джокер» нашел легальный способ обыграть лотерею и получил 60 миллионов долларов в 2025 году.
