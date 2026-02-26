Нерешительность принесла американке миллион долларов

В небольшом городе Уодсвуэт, штат Огайо, произошла удивительная история, которая подтверждает, что иногда нерешительность может обернуться удачей. Женщина, заехавшая на местную заправку, выиграла в лотерею миллион долларов (примерно 76,4 миллиона рублей), после того как не смогла сама определиться с выбором лотерейного билета и решила довериться совету продавца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Antranik Tavitian / Reuters

Сомнения перед покупкой, которые обернулись богатством

События разворачивались буквально за несколько минут. Американка подошла к кассе с намерением купить лотерейный билет, однако долго не могла выбрать конкретную игру. В этот момент продавец предложил ей купить мгновенный билет Extreme Millions Scratch-Off стоимостью 30 долларов (около 2,3 тысячи рублей).

По словам женщины, она испытывала сильное сомнение и даже призналась продавцу, что муж может быть недоволен такой дорогой покупкой. Несмотря на колебания, она согласилась довериться чужому выбору. Этот шаг оказался судьбоносным: стерев защитный слой билета, женщина обнаружила, что выиграла миллион долларов.

Приз, варианты получения и планы на будущее

После победы перед счастливой обладательницей миллиона встал выбор, как получить выигрыш. Она могла получать ежегодные выплаты по 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей) в течение 25 лет, либо сразу забрать половину суммы — 500 тысяч долларов (38,2 миллиона рублей).

Женщина выбрала второй вариант — единовременную выплату. После удержания налогов на руки ей досталось 366 250 долларов (примерно 28 миллионов рублей). Эти деньги победительница планирует потратить на покупку одной или двух машин, а оставшуюся сумму — аккуратно отложить.

Истории великих выигрышей продолжают впечатлять

Случай из Огайо — лишь одна из множества подобных историй о неожиданных лотерейных победах. В последние годы новости о счастливчиках, выигрывающих миллионы, не редкость. Так, в ноябре 2023 года один игрок выиграл два миллиарда долларов, но его победа сопровождалась попытками оспорить джекпот. Другой миллионер предпочел скрыться в глуши после выигрыша, оставив привычную жизнь позади. А еще один игрок по прозвищу «Джокер» нашел легальный способ обыграть лотерею и получил 60 миллионов долларов в 2025 году.