18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 09:22

Неожиданная удача: март откроет денежный поток для этих знаков зодиака

Новости Мира 0 393

Март 2026 года обещает стать особенно успешным для представителей некоторых знаков зодиака: финансовая удача и новые возможности будут буквально «стекать золотом», сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Астрологи связывают это с переходом Сатурна в Овен и наступлением Года Огненной Лошади, что символизирует активность, инициативу и решительные перемены. По прогнозам YourTango, те, кто умеет правильно использовать астрологические влияния, смогут значительно улучшить свое материальное положение и заложить фундамент для долгосрочного успеха.

Рыбы: шанс вернуть упущенное и укрепить финансовую стабильность

Для Рыб март станет периодом особой внимательности к деньгам и финансовым решениям. Влияние Венеры в соединении с Сатурном и Нептуном в Овне с 6 по 30 марта создаст возможности для проявления честности и доверия в денежных вопросах. Астрологи предупреждают: не стоит спешить с инвестициями или крупными покупками, ведь именно в это время могут возникнуть ситуации, связанные с прошлыми проектами или старыми финансовыми возможностями. Особенно важным окажется период с 20 по 30 марта — это идеальное время для подписания новых контрактов, заключения выгодных сделок и начала инициатив, которые могут принести стабильный доход в будущем.

Водолей: активное осознание ценности и поиск новых источников дохода

Для Водолеев март будет временем глубокого анализа собственных возможностей и финансовой стратегии. Ретроградный Меркурий до 20 марта призывает к осторожности: любые документы и контракты лучше отложить до момента, когда планета снова станет прямой. Тем не менее уже с 7 марта начинается новый цикл, открывающий перед Водолеями перспективы расширения доходов и поиска дополнительных источников заработка. Астрологи советуют сосредоточиться на понимании собственной ценности и стремлении к созданию жизни, которая приносит не только материальное благополучие, но и внутреннее удовлетворение.

Овен: время перемен и начало финансового подъема

Для Овнов конец марта станет особенно удачным периодом. 30 марта Венера вступает в Телец, принося с собой изобилие и новые возможности для улучшения материального положения. Это время, когда Овны смогут почувствовать готовность к активным действиям и переменам, направленным на улучшение своей жизни. Астрологи отмечают, что необходимо внимательно следить за расходами и не тратить деньги быстрее, чем они приходят. В то же время влияние Венеры создаст условия для существенного увеличения финансового потока и позволит заложить основу для будущего процветания.

Март 2026 года для этих трех знаков станет временем не только финансовых возможностей, но и важных личностных изменений. Умение распознать правильный момент, следовать внутренней интуиции и действовать осознанно позволит Рыбам, Водолеям и Овнам максимально использовать энергию месяца и буквально «купаться в золоте» до его конца.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь