Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.02.2026, 10:12

Невероятная история выживания: кошка прокатилась 25 километров в моторном отсеке

Новости Мира

В Великобритании произошло по-настоящему необычное событие: кошка забралась под капот припаркованного автомобиля и проехала целых 25 километров, прежде чем была обнаружена. Этот случай шокировал местных жителей и вызвал бурю комментариев в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: bbc.com
Фото: bbc.com

Непредвиденное путешествие

Инцидент произошел в графстве Йоркшир. Животное, по всей видимости, воспользовалось моментом, когда автомобиль стоял без присмотра, и устроилось в моторном отсеке. Путешествие началось в городе Барнсли и завершилось в соседнем Уэйкфилде. Никто из водителей и прохожих не подозревал о пассажире, пока необычное поведение собаки не привлекло внимание к машине.

Опасности под капотом

Эксперты отмечают, что подобные приключения крайне опасны для животных. Температура в моторном отсеке во время движения может превышать сотни градусов, а вибрации и движущиеся механизмы создают высокий риск травм. Тем не менее, кошка по имени Матильда чудом осталась жива.

Медицинское вмешательство и уход

После того как животное было обнаружено, его передали в центр Cats Protection в Лидсе. Врачи диагностировали ожоги на лапах, а также проблемы с глазами и зубами. Сотрудники приюта подчеркнули, что Матильде невероятно повезло — выживание после такого экстремального путешествия считается практически чудом.

Поиск хозяев и будущий дом

На данный момент кошка не чипирована, и найти ее владельцев не удалось. Приют призывает жителей Барнсли, которые могли видеть Матильду, обратиться в Cats Protection. В случае если хозяева не найдутся, животное продолжит получать необходимое лечение, а затем приют постарается подобрать ей новый дом.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Эка невидаль. Возил я кота под капотом. Собаки загнали
26.02.2026, 05:33
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

