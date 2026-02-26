Трамп назвал срок окончания войны в Украине

Международные СМИ обратили внимание на телефонный разговор между действующим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по всей видимости, может стать ключевым моментом на пути к завершению войны в Украине. Разговор, продолжавшийся около получаса, дал редкий и откровенный взгляд на позиции двух лидеров относительно дальнейшей судьбы конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Axios .

Photo: Joe Raedle/Getty Images

Зеленский делает ставку на Трампа

По информации американского издания Axios, которое ссылается на украинского чиновника и двух других источников, знакомых с деталями разговора, Владимир Зеленский выразил уверенность, что только вмешательство Дональда Трампа может оказать реальное давление на российского лидера Владимира Путина и заставить его прекратить боевые действия. Этот сигнал подчеркивает растущую роль США в дипломатических усилиях по урегулированию кризиса.

Трамп нацелился на быстрый результат

Согласно источникам, Трамп подчеркнул, что война длится слишком долго, и выразил желание завершить конфликт в кратчайшие сроки — буквально за месяц. Такой откровенный срок вызывает удивление среди экспертов и мировых аналитиков, поскольку большинство прогнозов до сих пор предполагали более долгий и сложный процесс мирного урегулирования. Выступая в телефонном разговоре, глава Белого дома заявил о готовности активно использовать дипломатические каналы для достижения мира, не уточняя при этом конкретные шаги и механизмы давления на Москву.

Дружелюбный диалог с элементами дипломатии

Источники отмечают, что беседа между президентами была «очень дружелюбной и позитивной». В разговоре принимали участие также спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, что подчеркивает значимость диалога и личное участие лидера США в урегулировании кризиса. Дипломатическая атмосфера встречи позволила обсудить не только текущие вопросы, но и подготовку к будущим двусторонним и трехсторонним переговорам.

Зеленский сообщил о результатах встречи

После завершения телефонного звонка президент Украины лично сообщил о разговоре на своей странице в Telegram. Он отметил, что поблагодарил Трампа и его команду за усилия по прекращению боевых действий и активное участие в переговорах. Зеленский подчеркнул, что стороны обсудили вопросы, над которыми их представители будут работать на предстоящей встрече в Женеве, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в начале марта.

По словам украинского президента, эти встречи создают основу для будущих переговоров на уровне лидеров, открывая путь к возможному завершению конфликта в ближайшие месяцы.