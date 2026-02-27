Олимпиада без флагов: Познер предлагает стереть границы государств

Журналист и телеведущий Владимир Познер выступил с неожиданной инициативой, которая способна полностью изменить привычный порядок проведения Олимпийских игр. По его мнению, спортсменам всех стран стоит разрешить выступать без национальной символики, включая флаги и гимны, чтобы вернуть спорту изначальный дух соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Советский спорт» .

Фото: kinoafisha.info

Идея, восходящая к основателю Олимпийских игр

Познер напомнил, что сам Пьер де Кубертен, основатель современного Олимпийского движения, мечтал о том, чтобы Игры были площадкой исключительно для спортсменов, а не для государств.

«Пьер де Кубертен ведь мечтал, чтобы на Играх не было флагов, чтобы спортсмены представляли только самих себя. Такой-то спортсмен, чемпион в своем виде спорта — и неважно, откуда он родом. Это было бы отлично», — подчеркнул журналист.

Идея о нейтральной символике, по его мнению, позволит участникам сосредоточиться на мастерстве, а не на политических или национальных противостояниях.

Разделение спорта и политики: амбициозная цель

Владимир Познер также выразил надежду, что в будущем российские спортсмены снова смогут выступать на Олимпиадах под своим национальным флагом и с гимном. «Надеюсь, что спорт и политику наконец удастся разъединить, хотя это очень трудно», — отметил он. Такая перспектива кажется особенно актуальной на фоне последних лет, когда участие России в международных соревнованиях сопровождалось ограничениями и запретами, а спортсмены вынуждены были соревноваться под нейтральным статусом.

Новая философия Олимпиады?

Предложение Познера поднимает более широкий вопрос о роли национальной идентичности на Олимпийских играх. Смогут ли спортсмены почувствовать себя полноценными представителями мирового сообщества без привычных символов? Или отказ от флагов станет новым символом того, что спорт действительно может существовать вне политических рамок? Эти вопросы, как отмечают эксперты, могут стать предметом оживлённой дискуссии среди организаторов и международного спортивного сообщества, особенно в преддверии Зимней Олимпиады-2026.