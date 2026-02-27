Афганистан начал войну против Пакистана

На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ожесточённые боестолкновения, поставив под угрозу хрупкое перемирие между соседними странами. Представитель правительства талибов Забиулла Моджахед сообщил о начале масштабной военной операции, охватившей провинции Хост, Пактия, Нуристан и ряд других приграничных районов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© REUTERS

Напряжённость на границе нарастала с конца прошлой недели после авиаударов Пакистана по афганской территории, которые Исламабад мотивировал недавними терактами на своей территории.

Масштаб боевых действий на линии Дюранда

Афганский телеканал TOLO News сообщил, что боевые действия охватили провинции Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Все эти районы расположены вдоль линии Дюранда — спорной границы, которую Кабул никогда официально не признавал. В сообщении афганских властей говорилось: «Масштабные ответные операции начались на военных объектах пакистанских сил вдоль линии Дюранда».

Согласно данным Reuters, Пакистан подтвердил боестолкновения, заявив, что его войска отразили «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов. Министерство информации страны уточнило, что пакистанские силы нанесли «немедленный и эффективный ответный удар», приведший к значительным потерям противника и разрушению техники.

Воздушные удары и противоречивые оценки ущерба

Эскалация началась минувшими выходными, когда Пакистан провёл авиаудары по афганской территории. Причиной стала серия терактов смертников на территории Пакистана. Исламабад утверждает, что талибы позволяют боевикам использовать Афганистан как убежище. Кабул, в свою очередь, обвинения отвергает, заявляя, что боевики действуют исключительно внутри Пакистана.

Результаты авиаударов страны оценивали диаметрально противоположно. Пакистан сообщил о ликвидации нескольких лагерей боевиков и потерях противника до 70 человек. Афганские власти, напротив, заявили, что авиаудары пришлись по гражданским объектам, включая школы и медресе, что привело к гибели восьми детей и ранению одного мальчика.

Исторический контекст конфликта

Корни приграничных столкновений уходят в XIX век. Линия Дюранда, протянувшаяся на 2640 километров, была проведена в 1893 году британским секретарём Мортимером Дюрандом после переговоров с афганским эмиром Абдур-Рахманом. Она стала частью британских колониальных владений, однако Кабул считает её несправедливой и никогда официально не признавал.

Пакистан, напротив, видит в линии Дюранда законную границу. Исторически Исламабад поддерживал движение талибов, в том числе во время их мятежа в начале 2000-х, а также возвращение талибов к власти в 2021 году. С тех пор отношения между странами постепенно ухудшались.

Пакистан обвиняет афганское руководство в том, что группировка «Техрик-е-Талибан Пакистан» и связанные с ней боевики используют афганскую территорию для нападений на пакистанские провинции, включая Белуджистан. Согласно Исламабаду, атаки на приграничные районы Афганистана являются лишь ответом на действия правительства талибов.

Новая фаза конфликта и риски дестабилизации

Начавшиеся боестолкновения поднимают вопрос о судьбе перемирия, заключённого в октябре 2025 года после серии схожих столкновений, в которых погибли десятки человек. Тогда бои считались одними из самых интенсивных с момента захвата Кабула талибами в 2021 году.

Эксперты предупреждают, что эскалация может иметь далекоидущие последствия для региона. Усиление военной активности и взаимные обвинения в гибели мирных жителей создают опасный прецедент для дальнейшей стабильности на границе, а также угрожают отношениям между двумя ключевыми странами Южной Азии.