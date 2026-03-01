Иран подтвердил гибель Хаменеи. В стране объявлен траур

Иранские власти официально подтвердили гибель верховного лидера страны — Али Хаменеи. Согласно сообщениям государственных и проправительственных агентств, он погиб в результате совместной операции США и Израиля. Информация о его смерти была распространена сразу несколькими ведущими иранскими СМИ, включая IRNA, Fars, Tasnim, Mehr и ISNA, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

По данным агентства Mehr, верховный лидер был убит утром в понедельник в результате удара, нанесенного «преступной Америкой и сионистским режимом». В Fars уточнили, что атака пришлась на его рабочее место в резиденции в Тегеране. В официальном заявлении, опубликованном IRNA, подчеркивается, что произошедшее «никогда не останется без ответа» и станет поворотной точкой в истории исламского мира и шиитской общины.

В стране объявлен 40-дневный общенациональный траур. Кроме того, власти предоставили гражданам семь выходных дней. В столице, по данным Mehr, после подтверждения гибели аятоллы жители начали массово собираться у мечетей, а затем направились к Тегеранскому университету и на площадь Энкалаб. Атмосфера в городе остается напряженной, но контролируемой.

КСИР обещает беспрецедентный ответ

С жестким заявлением выступил Корпус стражей исламской революции. В обращении подчеркивается, что вооруженные силы Ирана и народное ополчение «Басидж» продолжат путь своего лидера и будут противостоять как внешним, так и внутренним угрозам.

Позднее пресс-служба КСИР объявила о начале «самой мощной наступательной операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран». По информации ISNA, операция должна начаться «в ближайшие мгновения» и будет направлена против «оккупированных территорий и баз американских террористов».

С отдельным заявлением выступил и Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. В нем подчеркивается, что США «заставят пожалеть» о своих действиях, а путь погибшего лидера будет продолжен «до последней капли крови». Формулировки иранских военных свидетельствуют о готовности к масштабной эскалации конфликта.

Серия ударов по Тегерану и военной инфраструктуре

Атака, в результате которой погиб Хаменеи, стала частью масштабной военной операции, проведенной США и Израилем 28 февраля. По данным Reuters и Financial Times, в Тегеране были зафиксированы взрывы, а удары наносились по объектам, связанным с высшим политическим и военным руководством страны.

Телекомпания CBS со ссылкой на источники в Пентагоне и американском разведсообществе сообщила, что в результате атак могли погибнуть до 40 представителей руководства исламской республики. При этом не уточняется, находились ли они в одном месте или в разных локациях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что удары были направлены по ключевым целям, связанным с иранским руководством и военной инфраструктурой. Он также утверждал, что резиденция Хаменеи была выбрана в качестве цели и разрушена. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи незадолго до официального подтверждения гибели заявлял, что, по имеющейся у него информации, аятолла жив.

Конфликт вышел за пределы Ирана и Израиля

Эскалация быстро распространилась за пределы двух стран и затронула государства Персидского залива. В международном аэропорту Дубая пострадали четыре человека. Власти сообщили о перехвате беспилотника, обломки которого вызвали возгорание на фасаде отеля Бурдж-аль-Араб. Пожар был оперативно ликвидирован. Также зафиксирован инцидент в порту Джебель-Али.

В аэропорту Заид в Абу-Даби погиб один человек, еще семеро получили ранения на фоне атак. По данным властей, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что с начала атак силы противовоздушной обороны перехватили 137 ракет и 209 беспилотников, запущенных с территории Ирана. В Катаре, по данным местного оборонного ведомства, по территории страны были выпущены 65 баллистических ракет и 12 дронов. Большинство из них, как утверждается, удалось перехватить, однако восемь человек получили травмы.

МВД Бахрейна сообщило о материальном ущербе в международном аэропорту после удара беспилотника. О погибших не сообщается, однако в государственный медицинский центр были доставлены несколько пострадавших.

Регион на грани масштабной войны

Подтверждение гибели Али Хаменеи стало беспрецедентным событием для Ирана и всего Ближнего Востока. Верховный лидер на протяжении десятилетий оставался ключевой фигурой в политической и религиозной системе страны, а также символом сопротивления внешнему давлению.

Заявления КСИР о начале крупнейшей в истории наступательной операции, массовые ракетные и беспилотные атаки, а также вовлечение стран Персидского залива свидетельствуют о риске дальнейшей региональной дестабилизации. Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, опасаясь, что локальный конфликт может перерасти в полномасштабное противостояние с участием нескольких государств.