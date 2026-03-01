18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.03.2026, 08:49

Иран подтвердил гибель Хаменеи. В стране объявлен траур

Новости Мира 0 432

Иранские власти официально подтвердили гибель верховного лидера страны — Али Хаменеи. Согласно сообщениям государственных и проправительственных агентств, он погиб в результате совместной операции США и Израиля. Информация о его смерти была распространена сразу несколькими ведущими иранскими СМИ, включая IRNA, Fars, Tasnim, Mehr и ISNA, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

По данным агентства Mehr, верховный лидер был убит утром в понедельник в результате удара, нанесенного «преступной Америкой и сионистским режимом». В Fars уточнили, что атака пришлась на его рабочее место в резиденции в Тегеране. В официальном заявлении, опубликованном IRNA, подчеркивается, что произошедшее «никогда не останется без ответа» и станет поворотной точкой в истории исламского мира и шиитской общины.

В стране объявлен 40-дневный общенациональный траур. Кроме того, власти предоставили гражданам семь выходных дней. В столице, по данным Mehr, после подтверждения гибели аятоллы жители начали массово собираться у мечетей, а затем направились к Тегеранскому университету и на площадь Энкалаб. Атмосфера в городе остается напряженной, но контролируемой.

КСИР обещает беспрецедентный ответ

С жестким заявлением выступил Корпус стражей исламской революции. В обращении подчеркивается, что вооруженные силы Ирана и народное ополчение «Басидж» продолжат путь своего лидера и будут противостоять как внешним, так и внутренним угрозам.

Позднее пресс-служба КСИР объявила о начале «самой мощной наступательной операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран». По информации ISNA, операция должна начаться «в ближайшие мгновения» и будет направлена против «оккупированных территорий и баз американских террористов».

С отдельным заявлением выступил и Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. В нем подчеркивается, что США «заставят пожалеть» о своих действиях, а путь погибшего лидера будет продолжен «до последней капли крови». Формулировки иранских военных свидетельствуют о готовности к масштабной эскалации конфликта.

Серия ударов по Тегерану и военной инфраструктуре

Атака, в результате которой погиб Хаменеи, стала частью масштабной военной операции, проведенной США и Израилем 28 февраля. По данным Reuters и Financial Times, в Тегеране были зафиксированы взрывы, а удары наносились по объектам, связанным с высшим политическим и военным руководством страны.

Телекомпания CBS со ссылкой на источники в Пентагоне и американском разведсообществе сообщила, что в результате атак могли погибнуть до 40 представителей руководства исламской республики. При этом не уточняется, находились ли они в одном месте или в разных локациях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что удары были направлены по ключевым целям, связанным с иранским руководством и военной инфраструктурой. Он также утверждал, что резиденция Хаменеи была выбрана в качестве цели и разрушена. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи незадолго до официального подтверждения гибели заявлял, что, по имеющейся у него информации, аятолла жив.

Конфликт вышел за пределы Ирана и Израиля

Эскалация быстро распространилась за пределы двух стран и затронула государства Персидского залива. В международном аэропорту Дубая пострадали четыре человека. Власти сообщили о перехвате беспилотника, обломки которого вызвали возгорание на фасаде отеля Бурдж-аль-Араб. Пожар был оперативно ликвидирован. Также зафиксирован инцидент в порту Джебель-Али.

В аэропорту Заид в Абу-Даби погиб один человек, еще семеро получили ранения на фоне атак. По данным властей, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что с начала атак силы противовоздушной обороны перехватили 137 ракет и 209 беспилотников, запущенных с территории Ирана. В Катаре, по данным местного оборонного ведомства, по территории страны были выпущены 65 баллистических ракет и 12 дронов. Большинство из них, как утверждается, удалось перехватить, однако восемь человек получили травмы.

МВД Бахрейна сообщило о материальном ущербе в международном аэропорту после удара беспилотника. О погибших не сообщается, однако в государственный медицинский центр были доставлены несколько пострадавших.

Регион на грани масштабной войны

Подтверждение гибели Али Хаменеи стало беспрецедентным событием для Ирана и всего Ближнего Востока. Верховный лидер на протяжении десятилетий оставался ключевой фигурой в политической и религиозной системе страны, а также символом сопротивления внешнему давлению.

Заявления КСИР о начале крупнейшей в истории наступательной операции, массовые ракетные и беспилотные атаки, а также вовлечение стран Персидского залива свидетельствуют о риске дальнейшей региональной дестабилизации. Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, опасаясь, что локальный конфликт может перерасти в полномасштабное противостояние с участием нескольких государств.

3
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
США несут демократию.....в основном в страны богатые нефтью
01.03.2026, 04:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь