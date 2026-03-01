18+
01.03.2026, 09:44

Что будет с организмом, если каждый день есть острую азиатскую лапшу

Новости Мира 0 305

Популярная среди молодежи и любителей острых блюд азиатская лапша давно стала частью современной кухни, однако врачи предупреждают о потенциальных рисках ежедневного употребления этого продукта. Дмитрий Рытько, гастроэнтеролог из Поликлиника.ру, объяснил «Газете.Ru», почему этот ультраобработанный продукт может негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, сообщает Lada.kz. 

Фото: Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Азиатская лапша содержит минимальное количество питательных веществ, клетчатки и микроэлементов. Основные ингредиенты, такие как соусы и порошки, включают высокие дозы соли и капсаицина — вещества, которое раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. При этом, по словам специалиста, для здорового человека единичное употребление этого продукта серьезного вреда не несет, так же как и пользы.

Неприятные симптомы могут проявиться даже у здоровых людей

Рытько отмечает, что после приема острой лапши человек может ощущать дискомфорт в желудке, изжогу, жжение или вздутие. Обычно эти проявления проходят самостоятельно через некоторое время. Однако люди с гипертонией, обострением гастрита или язвенной болезнью могут столкнуться с более выраженными симптомами из-за высокого содержания соли и капсаицина в блюде.

При этом единичная порция лапши не провоцирует развитие гастрита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Эти заболевания имеют многофакторную природу, и основной причиной их появления является инфекция Helicobacter pylori. Таким образом, одна–две порции лапши в неделю считаются относительно безопасными для большинства людей.

Последствия ежедневного употребления

Серьезные проблемы возникают, когда продукт становится ежедневной привычкой. Рытько предупреждает, что при регулярном употреблении острой лапши появляются вздутие живота и нарушения стула. Кроме того, организм лишается клетчатки и важных микроэлементов, что может сказаться на общем самочувствии и работе ЖКТ.

По мнению гастроэнтеролога, тренд на потребление азиатской лапши не является опасным для населения в целом. Как и с любым ультраобработанным продуктом — будь то американский фастфуд или кондитерские изделия — главное правило для здоровья остается неизменным: умеренность. Если подобная пища становится ежедневной, это может привести к нарушению работы пищеварительной системы и негативно отразиться на состоянии организма в целом.

Итог: умеренность решает

Эксперт подчеркивает, что разовая порция острой лапши не навредит здоровью, но постоянная привычка превращает продукт из безобидного удовольствия в фактор риска. Любители острых и быстро готовящихся блюд должны помнить, что баланс питания и разнообразие рациона остаются ключевыми для поддержания здоровья.

