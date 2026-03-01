Кто временно возглавит Иран после смерти аятоллы Али Хаменеи: состав руководящего совета

После подтверждения смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи согласно конституции власть в стране возьмёт трехчленный совет до назначения нового руководителя. В его состав войдут президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции. Выбор нового верховного лидера осуществит выборный орган из духовенства, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Согласно конституции Исламской Республики Иран, после смерти верховного лидера временное руководство страной осуществляет специальный совет из трёх высокопоставленных должностных лиц. В их число входят действующий президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции — ключевого конституционного органа, который следит за соблюдением исламских норм и законов.

Этот совет будет управлять государственными делами до тех пор, пока Совет экспертов — избираемый народом коллегиальный орган духовенства, состоящий из 88 членов — не выберет нового верховного лидера. Согласно иранской конституции, этот процесс должен быть запущен в максимально короткие сроки, чтобы обеспечить стабильный переход власти.

Временный орган власти призван сохранять функции управления страной до утверждения преемника, при этом Консультационный совет экспертов, в случае отсутствия единства по кандидатуре, может уступить окончательное решение Совету стражей конституции, обладающему правом контроля за соответствием законодательства исламскому устройству государства.

Аятолла Али Хаменеи, возглавлявший Иран с 1989 года, погиб в результате авиаудара в конце февраля 2026 года, о чём сообщили официальные власти республики. После его смерти начался период траура и перехода власти.

Президент Ирана находится на посту с июля 2024 года и стал одним из членов временного руководящего совета. Его кандидатура была утверждена после выборов, на которых он набрал большинство голосов.

Процесс выбора нового верховного лидера фиксируется конституционным правом Ирана и предполагает участие только членов Совета экспертов, которые избираются народом на восьмилетний срок и обладают полномочиями не только назначать, но и смещать руководителя республики в случае необходимости.

Заключительный этап перехода власти будет зависеть от решения этого органа, который должен выполнить подбор и утверждение кандидата на высший государственный пост в соответствии с действующим законодательством Исламской Республики.