18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.03.2026, 10:40

Кто временно возглавит Иран после смерти аятоллы Али Хаменеи: состав руководящего совета

Новости Мира 0 464

После подтверждения смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи согласно конституции власть в стране возьмёт трехчленный совет до назначения нового руководителя. В его состав войдут президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции. Выбор нового верховного лидера осуществит выборный орган из духовенства, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Согласно конституции Исламской Республики Иран, после смерти верховного лидера временное руководство страной осуществляет специальный совет из трёх высокопоставленных должностных лиц. В их число входят действующий президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции — ключевого конституционного органа, который следит за соблюдением исламских норм и законов.

Этот совет будет управлять государственными делами до тех пор, пока Совет экспертов — избираемый народом коллегиальный орган духовенства, состоящий из 88 членов — не выберет нового верховного лидера. Согласно иранской конституции, этот процесс должен быть запущен в максимально короткие сроки, чтобы обеспечить стабильный переход власти.

Временный орган власти призван сохранять функции управления страной до утверждения преемника, при этом Консультационный совет экспертов, в случае отсутствия единства по кандидатуре, может уступить окончательное решение Совету стражей конституции, обладающему правом контроля за соответствием законодательства исламскому устройству государства.

Аятолла Али Хаменеи, возглавлявший Иран с 1989 года, погиб в результате авиаудара в конце февраля 2026 года, о чём сообщили официальные власти республики. После его смерти начался период траура и перехода власти.

Президент Ирана находится на посту с июля 2024 года и стал одним из членов временного руководящего совета. Его кандидатура была утверждена после выборов, на которых он набрал большинство голосов.

Процесс выбора нового верховного лидера фиксируется конституционным правом Ирана и предполагает участие только членов Совета экспертов, которые избираются народом на восьмилетний срок и обладают полномочиями не только назначать, но и смещать руководителя республики в случае необходимости.

Заключительный этап перехода власти будет зависеть от решения этого органа, который должен выполнить подбор и утверждение кандидата на высший государственный пост в соответствии с действующим законодательством Исламской Республики.

 

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь