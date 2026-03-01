Кто временно возглавит Иран после смерти аятоллы Али Хаменеи: состав руководящего совета

После подтверждения смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи согласно конституции власть в стране возьмёт трехчленный совет до назначения нового руководителя. В его состав войдут президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции. Выбор нового верховного лидера осуществит выборный орган из духовенства, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.
Согласно конституции Исламской Республики Иран, после смерти верховного лидера временное руководство страной осуществляет специальный совет из трёх высокопоставленных должностных лиц. В их число входят действующий президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции — ключевого конституционного органа, который следит за соблюдением исламских норм и законов.
Этот совет будет управлять государственными делами до тех пор, пока Совет экспертов — избираемый народом коллегиальный орган духовенства, состоящий из 88 членов — не выберет нового верховного лидера. Согласно иранской конституции, этот процесс должен быть запущен в максимально короткие сроки, чтобы обеспечить стабильный переход власти.
Временный орган власти призван сохранять функции управления страной до утверждения преемника, при этом Консультационный совет экспертов, в случае отсутствия единства по кандидатуре, может уступить окончательное решение Совету стражей конституции, обладающему правом контроля за соответствием законодательства исламскому устройству государства.
Аятолла Али Хаменеи, возглавлявший Иран с 1989 года, погиб в результате авиаудара в конце февраля 2026 года, о чём сообщили официальные власти республики. После его смерти начался период траура и перехода власти.
Президент Ирана находится на посту с июля 2024 года и стал одним из членов временного руководящего совета. Его кандидатура была утверждена после выборов, на которых он набрал большинство голосов.
Процесс выбора нового верховного лидера фиксируется конституционным правом Ирана и предполагает участие только членов Совета экспертов, которые избираются народом на восьмилетний срок и обладают полномочиями не только назначать, но и смещать руководителя республики в случае необходимости.
Заключительный этап перехода власти будет зависеть от решения этого органа, который должен выполнить подбор и утверждение кандидата на высший государственный пост в соответствии с действующим законодательством Исламской Республики.
